ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240416/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-ودول-منظمة-التعاون-الإسلامي-بنسبة-37-خلال-3-سنوات-1088009693.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية قد ارتفع بنسبة 37% ليصل... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T10:33+0000
2024-04-16T10:55+0000
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وقال خوسنولين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان":ويرأس خوسنولين اللجنة المنظمة للمنتدى الذي سيعقد هذا العام في الفترة من 14 إلى 19 مايو/أيار في معرض "كازان إيكسبو"ويعد المنتدى بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا دول منظمة التعاون الإسلامي.وحصل المنتدى على "الصفة الفيدرالية" بموجب مرسوم من رئيس روسيا الاتحادية في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230117/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-يعقد-يومي-18-و19-مايو-في-قازان--1072386447.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات

10:33 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 16.04.2024)
© Depositphotos.com / Monticelloشاحنات ثقيلة
شاحنات ثقيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Depositphotos.com / Monticello
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية قد ارتفع بنسبة 37% ليصل إلى 156 مليار دولار.
وقال خوسنولين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان":

"نلاحظ بارتياح نمو حجم التبادل التجاري لروسيا مع دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 37% وبلغ 156 مليار دولار".

القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" يعقد يومي 18 و19 مايو في قازان
17 يناير 2023, 12:05 GMT
ويرأس خوسنولين اللجنة المنظمة للمنتدى الذي سيعقد هذا العام في الفترة من 14 إلى 19 مايو/أيار في معرض "كازان إيكسبو"

وينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في عاصمة تتارستان منذ عام 2009.

ويعد المنتدى بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا دول منظمة التعاون الإسلامي.
وحصل المنتدى على "الصفة الفيدرالية" بموجب مرسوم من رئيس روسيا الاتحادية في عام 2023.
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