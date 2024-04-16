https://sputnikarabic.ae/20240416/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-ودول-منظمة-التعاون-الإسلامي-بنسبة-37-خلال-3-سنوات-1088009693.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية قد ارتفع بنسبة 37% ليصل... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T10:33+0000
2024-04-16T10:33+0000
2024-04-16T10:55+0000
روسيا
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وقال خوسنولين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان":ويرأس خوسنولين اللجنة المنظمة للمنتدى الذي سيعقد هذا العام في الفترة من 14 إلى 19 مايو/أيار في معرض "كازان إيكسبو"ويعد المنتدى بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا دول منظمة التعاون الإسلامي.وحصل المنتدى على "الصفة الفيدرالية" بموجب مرسوم من رئيس روسيا الاتحادية في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230117/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-يعقد-يومي-18-و19-مايو-في-قازان--1072386447.html
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روسيا, العالم
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 37% خلال 3 سنوات
10:33 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 16.04.2024)
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية قد ارتفع بنسبة 37% ليصل إلى 156 مليار دولار.
وقال خوسنولين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى
"روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان":
"نلاحظ بارتياح نمو حجم التبادل التجاري لروسيا مع دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 37% وبلغ 156 مليار دولار".
ويرأس خوسنولين اللجنة المنظمة للمنتدى الذي سيعقد هذا العام في الفترة من 14 إلى 19 مايو/أيار في معرض "كازان إيكسبو"
وينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في عاصمة تتارستان منذ عام 2009.
ويعد المنتدى بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا دول منظمة التعاون الإسلامي.
وحصل المنتدى على "الصفة الفيدرالية" بموجب مرسوم من رئيس روسيا الاتحادية في عام 2023.