الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
سبوتنيك عربي
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن بلاده ستواجه أي تعد على سيادتها أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T21:44+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القوات الجوية الأردنية أعلنت زيادة عدد طلعاتها الجوية لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إنه يجب على مواطني الأردن ألا ينجروا الشائعات المتداولة، وأن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل".وشنت إيران، السبت الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يحذران-إسرائيل-من-العواقب-الخطيرة-لأية-عملية-عسكرية-في-رفح-1087597138.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إيران-ستتعامل-بالمثل-مع-الأردن-حول-استدعاء-سفيرها--1087985228.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف

21:44 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 21:47 GMT 16.04.2024)
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن بلاده ستواجه أي تعد على سيادتها أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القوات الجوية الأردنية أعلنت زيادة عدد طلعاتها الجوية لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.
السيسي وملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
الملك الأردني والرئيس المصري يحذران إسرائيل من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح
1 أبريل, 18:28 GMT
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إنه يجب على مواطني الأردن ألا ينجروا الشائعات المتداولة، وأن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.
العلم الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها
أمس, 11:25 GMT
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل".
وشنت إيران، السبت الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.
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