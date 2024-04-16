https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الأردني-سنواجه-أي-تعد-على-سيادتنا-1088029026.html
الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
سبوتنيك عربي
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن بلاده ستواجه أي تعد على سيادتها أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T21:44+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القوات الجوية الأردنية أعلنت زيادة عدد طلعاتها الجوية لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إنه يجب على مواطني الأردن ألا ينجروا الشائعات المتداولة، وأن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل".وشنت إيران، السبت الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
21:44 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 21:47 GMT 16.04.2024)
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن بلاده ستواجه أي تعد على سيادتها أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء
الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القوات الجوية الأردنية أعلنت زيادة عدد طلعاتها الجوية لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إنه يجب على مواطني الأردن ألا ينجروا الشائعات المتداولة، وأن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن
وسيادته فوق كل اعتبار".
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك
"، قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل".
وشنت إيران، السبت الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.