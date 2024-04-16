https://sputnikarabic.ae/20240416/الخارجية-الروسية-الوضع-الحالي-في-الشرق-الأوسط-لا-يمكن-استفزازه-لمزيد-من-التصعيد-1088026591.html

الخارجية الروسية: الوضع الحالي في الشرق الأوسط لا يمكن استفزازه لمزيد من التصعيد

الخارجية الروسية: الوضع الحالي في الشرق الأوسط لا يمكن استفزازه لمزيد من التصعيد

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يجب ألا يؤدي تحت أي ظرف من الظروف إلى مزيد من التصعيد،... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T19:27+0000

2024-04-16T19:27+0000

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وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا –1": "نعتقد حقًا أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إثارة الوضع لمزيد من التصعيد، ويجب القيام بكل شيء لضمان أن يبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عمله".وتابعت: "ماذا يعني ذلك؟ كان هناك هجوم على قنصلية. هذه ليست مجرد منطقة فارغة وغير مأهولة، وهذه قنصلية عاملة وتتمتع بجميع الحصانات المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا، لقد تم تدميرها، ومات الأشخاص الذين كانوا هناك، وكان على مجلس الأمن أن يدين ذلك".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240416/أردوغان-يحمل-نتنياهو-مسؤولية-التوتر-بين-إسرائيل-وإيران-1088023790.html

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