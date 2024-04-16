https://sputnikarabic.ae/20240416/أردوغان-يحمل-نتنياهو-مسؤولية-التوتر-بين-إسرائيل-وإيران-1088023790.html

أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية التوتر بين إسرائيل وإيران

أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية التوتر بين إسرائيل وإيران

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤول عن التوتر بين إسرائيل وإيران. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T16:52+0000

2024-04-16T16:52+0000

2024-04-16T16:52+0000

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وقال أردوغان بعد اجتماع مع مجلس الوزراء: "إننا نرى أن المخاطر التي حاولنا منعها خلال الأشهر السبعة الماضية تتحقق الواحدة تلو الأخرى. لقد أظهرت الأحداث التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الغرب يفشل في تحمل مسؤولياته".وتابع أردوغان: "سيكون من غير العادل تقييم الوضع فقط من خلال أحداث ليلة 13 أبريل/ نيسان، حيث أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات استفزازية لتأجيج النيران في المنطقة".وعلى حد قوله، فإن الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق كان "القشة الأخيرة".وأضاف أردوغان أن "نتنياهو هو الذي قتل أكثر من 34 ألف شخص بريء، وقتل الصحفيين ولم يكن لهم هدف آخر غير نقل الأخبار، فقد فجّر المدارس والكنائس والمساجد ومخيمات اللاجئين، والأشخاص الذين يصطفون للحصول على المساعدات الإنسانية، وارتكب جرائم الإبادة الجماعية أمام العالم أجمع وأظهر كل أنواع السلوك المنحرف لإطالة أمد حياته السياسية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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