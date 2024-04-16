https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-بريطاني-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حالة-القوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1088013408.html
خبير بريطاني يدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات الأوكرانية في تشاسوف يار
خبير بريطاني يدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات الأوكرانية في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الجيش الأوكراني وجد نفسه في وضع صعب للغاية في تشاسوف يار، وهو ما أكده بالفعل القائد الأعلى للقوات الأوكرانية،... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:24+0000
2024-04-16T12:24+0000
2024-04-16T12:24+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
بريطانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082355351_0:139:3004:1829_1920x0_80_0_0_a8cfd7d0c41b5e6d3c25148341c289c4.jpg
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "تحدث سيرسكي عن وضع خطير للغاية على الجبهات واعترف بأن الوضع في تشاسوف يار سيء للغاية، مما لا شك فيه أن الأوكرانيين يواجهون الآن أزمة تشغيلية". وأوضح ميركوريس أن خطوط النقل المتصلة بالمدينة تتعرض الآن باستمرار لضغوط من الطائرات دون طيار والمدفعية والطيران الروسي، مؤكدا أنه نتيجة لذلك أصبحت تحركات القوات الأوكرانية خطيرة للغاية. وأضاف ميركوريس أيضًا أنه وفقًا لبعض التقارير، رفض لواء الهجوم الثالث التابع للقوات الأوكرانية رفضًا قاطعًا تنفيذ أمر سيرسكي بالانتقال إلى تشاسوف يار، مدركين خسارة المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240416/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1088008544.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082355351_191:0:2814:1967_1920x0_80_0_0_c702519ff68d45ceef2d3f985acdbe7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن, بريطانيا
روسيا, أخبار العالم الآن, بريطانيا
خبير بريطاني يدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات الأوكرانية في تشاسوف يار
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الجيش الأوكراني وجد نفسه في وضع صعب للغاية في تشاسوف يار، وهو ما أكده بالفعل القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "تحدث سيرسكي عن وضع خطير للغاية على الجبهات واعترف بأن الوضع في تشاسوف يار سيء للغاية، مما لا شك فيه أن الأوكرانيين يواجهون الآن أزمة تشغيلية".
وأوضح ميركوريس أن خطوط النقل المتصلة بالمدينة تتعرض الآن باستمرار لضغوط من الطائرات دون طيار والمدفعية والطيران الروسي، مؤكدا أنه نتيجة لذلك أصبحت تحركات القوات الأوكرانية خطيرة للغاية.
وأضاف ميركوريس أيضًا أنه وفقًا لبعض التقارير، رفض لواء الهجوم الثالث التابع للقوات الأوكرانية رفضًا قاطعًا تنفيذ أمر سيرسكي بالانتقال إلى تشاسوف يار، مدركين خسارة المدينة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.