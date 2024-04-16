https://sputnikarabic.ae/20240416/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1088008544.html
راجمة "غراد" الروسية تدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في تشاسوف يار
راجمة "غراد" الروسية تدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم راجمات "غراد" دمرت مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T09:34+0000
2024-04-16T09:34+0000
2024-04-16T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "عند تلقي مهمة لتدمير ما تم اكتشافه من تكديس للقوة البشرية التابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك موقع القيادة في إحدى حظائر الطائرات في المنطقة الصناعية في منطقة تشاسوف يار، تحركت أطقم "غراد" إلى المنطقة المحددة، واتخذت موقعًا لإطلاق النار وضربت المربعات المحددة".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "تم تدمير جميع الأهداف بالكامل"."غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديووتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-والمراقبة-لكتيبة-تابعة-للواء-13-بالحرس-الأوكراني-1087984298.html
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روسيا, العالم
راجمة "غراد" الروسية تدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في تشاسوف يار
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم راجمات "غراد" دمرت مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار.
وقالت الدفاع الروسية: "عند تلقي مهمة لتدمير ما تم اكتشافه من تكديس للقوة البشرية التابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك موقع القيادة في إحدى حظائر الطائرات في المنطقة الصناعية في منطقة تشاسوف يار، تحركت أطقم "غراد" إلى المنطقة المحددة، واتخذت موقعًا لإطلاق النار وضربت المربعات المحددة".
وأشارت الدفاع إلى أنه مرت عدة ثوان منذ تلقي إحداثيات الهدف وحتى الطلقة الأولى.
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "تم تدمير جميع الأهداف بالكامل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.