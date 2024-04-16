https://sputnikarabic.ae/20240416/ملياردير-أمريكي-يتحدث-عن-نقطة-فاصلة-لاندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة--1088006600.html

ملياردير أمريكي يتحدث عن "نقطة فاصلة" لاندلاع الحرب العالمية الثالثة

ملياردير أمريكي يتحدث عن "نقطة فاصلة" لاندلاع الحرب العالمية الثالثة

سبوتنيك عربي

كتب الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن التدخل الغربي المباشر في الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T08:21+0000

2024-04-16T08:21+0000

2024-04-16T08:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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هكذا رد ساكس على منشور لرجل الأعمال الأمريكي بيل أكمان، بأنه إذا قام الغرب بحماية سماء أوكرانيا، فإن "العالم سيصبح أكثر أمانا".وقبل ذلك بيوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تحمي سماء أوكرانيا، كما هو الحال في إسرائيل، لأن هذه صراعات مختلفة.سياسي فرنسي: الغرب يشعر بالذعر إزاء هزيمته في أوكرانياوفي وقت سابق، أفاد ساكس بأن الهجوم الأوكراني المضاد أصبح أحد أكبر الهزائم العسكرية بالنسبة لهكذا دولة في التاريخ الحديث.ملياردير أمريكي يتحدث... وماسك يؤكد: معركتنا مع روسيا تزيدها قوةوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240416/نائب-أوكراني-البلاد-فقدت-العدالة-في-كل-شيء-1088005915.html

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