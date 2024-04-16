منظمات المجتمع المدني السوداني لـ"سبوتنيك": نسعى لهدنة قصيرة لمساعدة النازحين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240416/منظمات-المجتمع-المدني-السوداني-لـسبوتنيك-نسعى-لهدنة-قصيرة-لمساعدة-النازحين-1088027505.html
منظمات المجتمع المدني السوداني لـ"سبوتنيك": نسعى لهدنة قصيرة لمساعدة النازحين
منظمات المجتمع المدني السوداني لـ"سبوتنيك": نسعى لهدنة قصيرة لمساعدة النازحين
سبوتنيك عربي
أكد عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني بالسودان، أن البلاد تدخل مرحلة ثانية من الحرب في ظل تعليق الإغاثة الأممية ما أدى إلى كارثة إنسانية كبرى، نتيجة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T20:20+0000
2024-04-16T20:20+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "نأمل أن تسهم مخرجات مؤتمر باريس في التخفيف من الوضع الراهن ومواجهة الأوضاع الإنسانية المزرية في السودان"، مضيفا: "على مصر وأثيوبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أن تكثف الجهود لحل الأزمة والكارثة الإنسانية التي تفاقمت نتيجة لاتساع رقعة الحرب خاصة في كردفان ودارفور والخرطوم والجزيرة".وتابع عبد الباقي: "تعهد مؤتمر باريس بتقديم مساعدات إلى السودان بما يقارب 2 مليار يورو للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية، ونخشى في حال التصديق على تلك المساعدات أن يتم تسليمها إلى أيادي غير أمينة لا تقوم بإيصالها إلى مستحقيها، نظرا لحالة الصراع والحرب والخلافات السياسية والعسكرية التي يعيشها السودان على جميع المستويات".وأشار عبد الباقي إلى أن "منظمات المجتمع المدني السودانية تمثل المتنفس لكل من طرفي الصراع والمدنيين في مناطق الصراع المختلفة، وهى أداة التواصل المجتمعي وإيصال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين، ولكي تقوم بهذا الدور التزمت الحياد لخدمة المواطنين، وهنا يجب على دول مؤتمر باريس أن تضغط على طرفي الصراع من أجل إعلان هدنة 15 يوما حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من ممارسة مهام عملها".وأردف: "في الوقت الراهن ليس هناك سوى منظمات المجتمع المدني لديها كامل الحرية بالتحرك في كل مناطق النزاعات المختلفة وقد تكون هي البوابة المناسبة لإيصال المساعدات، لكن وبكل أسف لم تتلق المنظمات دعوة رسمية من حكومة فرنسا للحضور والمشاركة في المؤتمر".ولفت عبد الباقي إلى أن "منظمات المجتمع المدني خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين قيادة قوات الدعم السريع لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية إلى المتضررين والتي أكدت موافقتها على الهدنة، كما أن هناك اتصالات جارية مع الجيش لتبني هدنة إنسانية لمدة 15 يوما، حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تمتلك أكثر من 13 مكتب في الولايات المختلفة بجانب اللجان التنسيقية والطوارىء أن تقوم بدور كبيير لإيصال المساعدات بصورة أكثر عدالة وحيادية".وتعهد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، أمس الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد عن ملياري يورو لدعم المدنيين في الدولة الأفريقية التي تشهد نزاعا داميا.وصادف أمس الاثنين 15 أبريل/ نيسان، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، حيث أسفرت الحرب عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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حصري, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار فرنسا , مصر
حصري, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار فرنسا , مصر

منظمات المجتمع المدني السوداني لـ"سبوتنيك": نسعى لهدنة قصيرة لمساعدة النازحين

20:20 GMT 16.04.2024
© Sputnikأجواء شهر رمضان في السودان
أجواء شهر رمضان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
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أكد عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني بالسودان، أن البلاد تدخل مرحلة ثانية من الحرب في ظل تعليق الإغاثة الأممية ما أدى إلى كارثة إنسانية كبرى، نتيجة لعمليات النزوح المتزايدة من مناطق النزاع التي تتسع بمرور الوقت.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "نأمل أن تسهم مخرجات مؤتمر باريس في التخفيف من الوضع الراهن ومواجهة الأوضاع الإنسانية المزرية في السودان"، مضيفا: "على مصر وأثيوبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أن تكثف الجهود لحل الأزمة والكارثة الإنسانية التي تفاقمت نتيجة لاتساع رقعة الحرب خاصة في كردفان ودارفور والخرطوم والجزيرة".
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16 ديسمبر 2023, 08:32 GMT
وتابع عبد الباقي: "تعهد مؤتمر باريس بتقديم مساعدات إلى السودان بما يقارب 2 مليار يورو للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية، ونخشى في حال التصديق على تلك المساعدات أن يتم تسليمها إلى أيادي غير أمينة لا تقوم بإيصالها إلى مستحقيها، نظرا لحالة الصراع والحرب والخلافات السياسية والعسكرية التي يعيشها السودان على جميع المستويات".
وأشار عبد الباقي إلى أن "منظمات المجتمع المدني السودانية تمثل المتنفس لكل من طرفي الصراع والمدنيين في مناطق الصراع المختلفة، وهى أداة التواصل المجتمعي وإيصال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين، ولكي تقوم بهذا الدور التزمت الحياد لخدمة المواطنين، وهنا يجب على دول مؤتمر باريس أن تضغط على طرفي الصراع من أجل إعلان هدنة 15 يوما حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من ممارسة مهام عملها".
وأردف: "في الوقت الراهن ليس هناك سوى منظمات المجتمع المدني لديها كامل الحرية بالتحرك في كل مناطق النزاعات المختلفة وقد تكون هي البوابة المناسبة لإيصال المساعدات، لكن وبكل أسف لم تتلق المنظمات دعوة رسمية من حكومة فرنسا للحضور والمشاركة في المؤتمر".
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أمس, 21:56 GMT
ولفت عبد الباقي إلى أن "منظمات المجتمع المدني خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين قيادة قوات الدعم السريع لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية إلى المتضررين والتي أكدت موافقتها على الهدنة، كما أن هناك اتصالات جارية مع الجيش لتبني هدنة إنسانية لمدة 15 يوما، حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تمتلك أكثر من 13 مكتب في الولايات المختلفة بجانب اللجان التنسيقية والطوارىء أن تقوم بدور كبيير لإيصال المساعدات بصورة أكثر عدالة وحيادية".
وتعهد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، أمس الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد عن ملياري يورو لدعم المدنيين في الدولة الأفريقية التي تشهد نزاعا داميا.
وصادف أمس الاثنين 15 أبريل/ نيسان، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، حيث أسفرت الحرب عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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