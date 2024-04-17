https://sputnikarabic.ae/20240417/أبو-الغيط-وقف-حرب-غزة-بداية-احتواء-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1088052381.html
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأن "احتواء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بوقف حرب غزة والمذبحة التي... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:49+0000
2024-04-17T15:49+0000
2024-04-17T15:49+0000
العالم العربي
جامعة الدول العربية
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقل موقع الهيئة الوطنية المصرية للإعلام تأكيد أبو الغيط، على "تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة".جاءت تصريحات أبو الغيط، خلال استقباله اللواء باتريك جوشات، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول المجاورة لها، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن "اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب، التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة، في تحد للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وفي وقت سابق، أدان أبو الغيط، "بأشد العبارات قتل إسرائيل بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي"، وذلك في غارة جوية على دير البلح وسط قطاع غزة.وقال أبو الغيط إن "هذه المذبحة تُقدم دليل إدانة جديدا على العشوائية الكاملة، التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "نحو مائتين من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا، منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا(منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-إسرائيلي-العمل-في-إيران-مثل-العمل-في-غزة-ضروري-ومبرر-1088050773.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-لا-يمكن-المزايدة-على-دعم-غزة-ومشكلة-إيران-مع-إسرائيل-1088026312.html
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العالم العربي, جامعة الدول العربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, جامعة الدول العربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأن "احتواء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بوقف حرب غزة والمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يوميا في قطاع غزة"، على حد تعبيره.
ونقل موقع
الهيئة الوطنية المصرية للإعلام تأكيد أبو الغيط، على "تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة".
جاءت تصريحات أبو الغيط، خلال استقباله اللواء باتريك جوشات، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول المجاورة لها، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن "اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب، التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة، في تحد للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، أدان أبو الغيط، "بأشد العبارات قتل إسرائيل بدم بارد سبعة من عمال
الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي"، وذلك في غارة جوية على دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال أبو الغيط إن "هذه المذبحة تُقدم دليل إدانة جديدا على العشوائية الكاملة، التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "نحو مائتين من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا، منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا(منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".
دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.