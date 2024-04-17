أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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11:00 GMT
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/أبو-الغيط-وقف-حرب-غزة-بداية-احتواء-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1088052381.html
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأن "احتواء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بوقف حرب غزة والمذبحة التي... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:49+0000
2024-04-17T15:49+0000
العالم العربي
جامعة الدول العربية
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقل موقع الهيئة الوطنية المصرية للإعلام تأكيد أبو الغيط، على "تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة".جاءت تصريحات أبو الغيط، خلال استقباله اللواء باتريك جوشات، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول المجاورة لها، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن "اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب، التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة، في تحد للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وفي وقت سابق، أدان أبو الغيط، "بأشد العبارات قتل إسرائيل بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي"، وذلك في غارة جوية على دير البلح وسط قطاع غزة.وقال أبو الغيط إن "هذه المذبحة تُقدم دليل إدانة جديدا على العشوائية الكاملة، التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "نحو مائتين من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا، منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا(منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-إسرائيلي-العمل-في-إيران-مثل-العمل-في-غزة-ضروري-ومبرر-1088050773.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-لا-يمكن-المزايدة-على-دعم-غزة-ومشكلة-إيران-مع-إسرائيل-1088026312.html
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العالم العربي, جامعة الدول العربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, جامعة الدول العربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط

15:49 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأن "احتواء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بوقف حرب غزة والمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يوميا في قطاع غزة"، على حد تعبيره.
ونقل موقع الهيئة الوطنية المصرية للإعلام تأكيد أبو الغيط، على "تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة".
جاءت تصريحات أبو الغيط، خلال استقباله اللواء باتريك جوشات، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول المجاورة لها، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
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14:51 GMT
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن "اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب، التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة، في تحد للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، أدان أبو الغيط، "بأشد العبارات قتل إسرائيل بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي"، وذلك في غارة جوية على دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال أبو الغيط إن "هذه المذبحة تُقدم دليل إدانة جديدا على العشوائية الكاملة، التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "نحو مائتين من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا، منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا(منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
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دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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