وزير إسرائيلي: العمل في إيران مثل العمل في غزة ضروري ومبرر

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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البرنامج المسائي
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On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-إسرائيلي-العمل-في-إيران-مثل-العمل-في-غزة-ضروري-ومبرر-1088050773.html
وزير إسرائيلي: العمل في إيران مثل العمل في غزة ضروري ومبرر
وزير إسرائيلي: العمل في إيران مثل العمل في غزة ضروري ومبرر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، أوفير سوفر، بأن العمل في إيران مثل العمل في قطاع غزة ضروري ومبرر. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
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2024-04-17T14:51+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير الإسرائيلي أن التحرك العملي في إيران كما في قطاع غزة أمر واجب ومبرر، وأن الإدارة الأمريكية لن تترك إسرائيل.وشدد الوزير أوفير سوفر على أنه على مر تاريخ إسرائيل كانت هناك دائما توترات بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة لم ولن تترك بلاده وحدها.وفي السياق نفسه، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، أن "أي اعتداء إسرائيلي على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على فعلته".وقال موسوي، خلال مراسم استعراض عيد الجيش: "إذا تحرك الأعداء سنرد بمزيد من المعدات الفتاكة"، مضيفًا: "ما رأيتموه اليوم كان جانباً من قوة القوات المسلحة في الدفاع عن مثُل البلاد والشعب"، متابعًا: "الجميع يعرف كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية، ولهذا السبب منذ مدة تخلوا عن الخيار العسكري وتحولوا إلى إطلاق تصريحات جديدة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-الخارجية-البريطاني-إسرائيل-قررت-الرد-على-الهجوم-الإيراني-1088037946.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/بلينكن-التصعيد-مع-إيران-لن-يخدم-مصالح-إسرائيل-أو-الولايات-المتحدة-1088026789.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

وزير إسرائيلي: العمل في إيران مثل العمل في غزة ضروري ومبرر

14:51 GMT 17.04.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
صرح وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، أوفير سوفر، بأن العمل في إيران مثل العمل في قطاع غزة ضروري ومبرر.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير الإسرائيلي أن التحرك العملي في إيران كما في قطاع غزة أمر واجب ومبرر، وأن الإدارة الأمريكية لن تترك إسرائيل.
وشدد الوزير أوفير سوفر على أنه على مر تاريخ إسرائيل كانت هناك دائما توترات بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة لم ولن تترك بلاده وحدها.
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10:07 GMT
وفي السياق نفسه، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، أن "أي اعتداء إسرائيلي على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على فعلته".
وقال موسوي، خلال مراسم استعراض عيد الجيش: "إذا تحرك الأعداء سنرد بمزيد من المعدات الفتاكة"، مضيفًا: "ما رأيتموه اليوم كان جانباً من قوة القوات المسلحة في الدفاع عن مثُل البلاد والشعب"، متابعًا: "الجميع يعرف كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية، ولهذا السبب منذ مدة تخلوا عن الخيار العسكري وتحولوا إلى إطلاق تصريحات جديدة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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