https://sputnikarabic.ae/20240417/أمريكا-تلوح-بـالفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088038706.html
أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
تضغط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل سحب مشروع قرار لتأييد منح العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:27+0000
2024-04-17T10:27+0000
2024-04-17T10:27+0000
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وذكرت "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية، أن "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غدا الخميس".وتابعت أن "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأمريكي".وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما تهدد دائما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240417/المجموعة-العربية-تدعو-مجلس-الأمن-لتأييد-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-بالأمم-المتحدة-1088037514.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تضغط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل سحب مشروع قرار لتأييد منح العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت
"سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية، أن "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غدا الخميس".
وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية هددت باستخدام "الفيتو" لإجهاض القرار في مجلس الأمن حال قدم للتصويت عليه.
وتابعت أن "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأمريكي".
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت
على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما تهدد دائما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحذر أمريكا
وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.