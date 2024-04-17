أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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11:00 GMT
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/أمريكا-تلوح-بـالفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088038706.html
أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
تضغط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل سحب مشروع قرار لتأييد منح العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:27+0000
2024-04-17T10:27+0000
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وذكرت "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية، أن "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غدا الخميس".وتابعت أن "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأمريكي".وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما تهدد دائما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240417/المجموعة-العربية-تدعو-مجلس-الأمن-لتأييد-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-بالأمم-المتحدة-1088037514.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار

أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

10:27 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورموظفو البعثة الدبلوماسية يقومون بإنزال العلم الأمريكي من على مبنى القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ، روسيا 29 مارس/ آذار 2018
موظفو البعثة الدبلوماسية يقومون بإنزال العلم الأمريكي من على مبنى القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ، روسيا 29 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
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تابعنا عبر
تضغط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل سحب مشروع قرار لتأييد منح العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية، أن "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غدا الخميس".
وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية هددت باستخدام "الفيتو" لإجهاض القرار في مجلس الأمن حال قدم للتصويت عليه.
وتابعت أن "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأمريكي".
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
"المجموعة العربية" تدعو مجلس الأمن لتأييد منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة
09:50 GMT
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما تهدد دائما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
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