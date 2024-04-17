https://sputnikarabic.ae/20240417/مجلس-الأمن-يصوت-على-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088030423.html

مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يوم الخميس. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T03:06+0000

2024-04-17T03:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله: "من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.

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