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البرنامج الصباحي
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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البرنامج المسائي
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14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240417/مجلس-الأمن-يصوت-على-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088030423.html
مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يوم الخميس. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T03:06+0000
2024-04-17T03:06+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله: "من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/قيادية-في-فتح-لـسبوتنيك-المجتمع-الدولي-أمام-فرصة-تاريخية-لمنح-فلسطين-العضوية-الكاملة-1087990884.html
https://sputnikarabic.ae/20240218/الجزائر-تدعو-قمة-الاتحاد-الأفريقي-لدعم-ترشح-فلسطين-للعضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1086199243.html
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أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

03:06 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يوم الخميس.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله: "من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".
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15 أبريل, 13:53 GMT
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.
وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
الجزائر تدعو قمة الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة
18 فبراير, 20:14 GMT
وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.
وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزةأمس, 22:30 GMT
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