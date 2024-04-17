https://sputnikarabic.ae/20240417/المجموعة-العربية-تدعو-مجلس-الأمن-لتأييد-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-بالأمم-المتحدة-1088037514.html

"المجموعة العربية" تدعو مجلس الأمن لتأييد منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

"المجموعة العربية" تدعو مجلس الأمن لتأييد منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

قال المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها مستمرة في العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T09:50+0000

2024-04-17T09:50+0000

2024-04-17T09:50+0000

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وحسب وكالة الأنباء القطرية، ناشدت المجموعة في بيان الدول الأعضاء إلى التصويت على مشروع قرار قدمته بتأييد نيل فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.وحث البيان الأعضاء على عدم عرقلة مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية.ودعا المجلس إلى تلبية نداء المجتمع الدولي والموافقة على منحها لها دون تأخير.وأوضح البيان أن مجلس الأمن إذا لم يمنح فلسطين العضوية فسيكون بذلك قد تخلى عن مسؤوليته في تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما تهدد دائما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240417/مجلس-الأمن-يصوت-على-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088030423.html

https://sputnikarabic.ae/20240403/فلسطين-تطلب-رسميا-من-الأمم-المتحدة-تجديد-النظر-في-طلب-عضويتها-الكاملة-1087638961.html

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أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار