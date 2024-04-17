الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240417/الأردن-طلعات-سلاح-الجو-الملكي-مستمرة-لتأمين-أجواء-المملكة-1088054444.html
الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة
الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الملكي الأردني، سيستمر خلال هذه الفترة، بتنفيذ طلعات جوية في سماء... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T18:50+0000
2024-04-17T18:50+0000
أخبار الأردن
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102207/95/1022079530_0:364:3419:2287_1920x0_80_0_0_bf3618064df3175b71f078a218b41c1d.jpg
وأشار المبيضين إلى أن هذه الدوريات الجوية، التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، بحسب قوله.ودعا المبيضين الأردنيين إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو المساهمة في تداولها منعًا لإثارة الشكوك في صفوف المواطنين"، كما حثّ وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها".وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.
https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الأردني-سنواجه-أي-تعد-على-سيادتنا-1088029026.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102207/95/1022079530_370:0:3419:2287_1920x0_80_0_0_493d2b6f3e233bf613a531109cd22ba8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل
أخبار الأردن, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل

الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة

18:50 GMT 17.04.2024
© AP Photo / Nasser Nasserطائرات من سلاح الجو الأردني
طائرات من سلاح الجو الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الملكي الأردني، سيستمر خلال هذه الفترة، بتنفيذ طلعات جوية في سماء البلاد من أجل ضمان سلامة المجال الجوي الأردني.
وأشار المبيضين إلى أن هذه الدوريات الجوية، التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، بحسب قوله.

وثمّن المبيضين "جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في حماية حدود الأردن، تساندهم أجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن وراحة مواطنيه".

الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
أمس, 21:44 GMT
ودعا المبيضين الأردنيين إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو المساهمة في تداولها منعًا لإثارة الشكوك في صفوف المواطنين"، كما حثّ وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها".
وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".

وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن "الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيه قبل كل شيء".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل13:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة13:43 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала