https://sputnikarabic.ae/20240417/الأردن-طلعات-سلاح-الجو-الملكي-مستمرة-لتأمين-أجواء-المملكة-1088054444.html
الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة
الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الملكي الأردني، سيستمر خلال هذه الفترة، بتنفيذ طلعات جوية في سماء... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار المبيضين إلى أن هذه الدوريات الجوية، التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، بحسب قوله.ودعا المبيضين الأردنيين إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو المساهمة في تداولها منعًا لإثارة الشكوك في صفوف المواطنين"، كما حثّ وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها".وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.
https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الأردني-سنواجه-أي-تعد-على-سيادتنا-1088029026.html
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أخبار الأردن, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل
أخبار الأردن, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل
الأردن: طلعات سلاح الجو الملكي مستمرة لتأمين أجواء المملكة
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الملكي الأردني، سيستمر خلال هذه الفترة، بتنفيذ طلعات جوية في سماء البلاد من أجل ضمان سلامة المجال الجوي الأردني.
وأشار المبيضين إلى أن هذه الدوريات الجوية، التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، بحسب قوله.
وثمّن المبيضين "جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في حماية حدود الأردن، تساندهم أجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن وراحة مواطنيه".
ودعا المبيضين الأردنيين إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو المساهمة في تداولها منعًا لإثارة الشكوك في صفوف المواطنين"، كما حثّ وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها".
وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".
وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن "الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيه قبل كل شيء".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة
لأي غاية كانت.