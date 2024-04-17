البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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https://sputnikarabic.ae/20240417/البرازيل-تدعم-التحول-إلى-العملات-الوطنية-داخل-مجموعة-بريكس-1088053868.html
البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"
البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير المال الرازيلي، فرناندو حداد، بأن البرازيل ترى أنه من الممكن استخدام العملات المحلية في التجارة داخل مجموعة "بريكس"، وتناقش هذا الأمر بنشاط في الوقت... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T17:38+0000
2024-04-17T17:38+0000
اقتصاد
مجموعة بريكس
روسيا
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وقال حداد، خلال مؤتمر "الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "هناك الكثير من المناقشات في "بريكس" حول استخدام الأدوات المالية البديلة لتعزيز التجارة بين دول "بريكس"، والتجارة بين دول المجموعة مع دول ثالثة".وأضاف حداد أن البرازيل تستكشف حاليًا هذا الاحتمال بنشاط، لكن القضية "معقدة للغاية" وتتطلب المزيد من النقاش.وقالت، أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا يدعو "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للاتفاق على إنشاء خدمات مالية وغير مالية سلسة للتسويات.لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسةوأشار لافروف، خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
https://sputnikarabic.ae/20240416/لافروف-الغرب-قلق-من-عمل-بريكس-على-إنشاء-آلية-مالية-خاصة-بها----1088018000.html
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اقتصاد, مجموعة بريكس, روسيا
اقتصاد, مجموعة بريكس, روسيا

البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"

17:38 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرح وزير المال الرازيلي، فرناندو حداد، بأن البرازيل ترى أنه من الممكن استخدام العملات المحلية في التجارة داخل مجموعة "بريكس"، وتناقش هذا الأمر بنشاط في الوقت الحاضر.
وقال حداد، خلال مؤتمر "الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "هناك الكثير من المناقشات في "بريكس" حول استخدام الأدوات المالية البديلة لتعزيز التجارة بين دول "بريكس"، والتجارة بين دول المجموعة مع دول ثالثة".
وتابع: "ما يجذب الاهتمام الأكبر حاليًا هو القدرة على التداول بالعملات المحلية، وفي رأيي أن هذا أمر يمكن استخدامه على المدى القصير لتطوير التجارة الإقليمية".
وأضاف حداد أن البرازيل تستكشف حاليًا هذا الاحتمال بنشاط، لكن القضية "معقدة للغاية" وتتطلب المزيد من النقاش.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
لافروف: الغرب قلق من عمل "بريكس" على إنشاء آلية مالية خاصة بها
أمس, 13:22 GMT
وقالت، أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا يدعو "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للاتفاق على إنشاء خدمات مالية وغير مالية سلسة للتسويات.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تشعر بقلق متزايد بشأن عمل دول "بريكس"، لتطوير آلياتها المالية الخاصة.

لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسة
وأشار لافروف، خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
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