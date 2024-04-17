https://sputnikarabic.ae/20240417/البرازيل-تدعم-التحول-إلى-العملات-الوطنية-داخل-مجموعة-بريكس-1088053868.html
البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"
البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير المال الرازيلي، فرناندو حداد، بأن البرازيل ترى أنه من الممكن استخدام العملات المحلية في التجارة داخل مجموعة "بريكس"، وتناقش هذا الأمر بنشاط في الوقت... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T17:38+0000
2024-04-17T17:38+0000
2024-04-17T17:38+0000
اقتصاد
مجموعة بريكس
روسيا
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وقال حداد، خلال مؤتمر "الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "هناك الكثير من المناقشات في "بريكس" حول استخدام الأدوات المالية البديلة لتعزيز التجارة بين دول "بريكس"، والتجارة بين دول المجموعة مع دول ثالثة".وأضاف حداد أن البرازيل تستكشف حاليًا هذا الاحتمال بنشاط، لكن القضية "معقدة للغاية" وتتطلب المزيد من النقاش.وقالت، أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا يدعو "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للاتفاق على إنشاء خدمات مالية وغير مالية سلسة للتسويات.لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسةوأشار لافروف، خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
https://sputnikarabic.ae/20240416/لافروف-الغرب-قلق-من-عمل-بريكس-على-إنشاء-آلية-مالية-خاصة-بها----1088018000.html
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اقتصاد, مجموعة بريكس, روسيا
اقتصاد, مجموعة بريكس, روسيا
البرازيل تدعم التحول إلى العملات الوطنية داخل مجموعة "بريكس"
صرح وزير المال الرازيلي، فرناندو حداد، بأن البرازيل ترى أنه من الممكن استخدام العملات المحلية في التجارة داخل مجموعة "بريكس"، وتناقش هذا الأمر بنشاط في الوقت الحاضر.
وقال حداد، خلال مؤتمر "الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "هناك الكثير من المناقشات في "بريكس" حول استخدام الأدوات المالية البديلة لتعزيز التجارة بين دول "بريكس"، والتجارة بين دول المجموعة مع دول ثالثة".
وتابع: "ما يجذب الاهتمام الأكبر حاليًا هو القدرة على التداول بالعملات المحلية، وفي رأيي أن هذا أمر يمكن استخدامه على المدى القصير لتطوير التجارة الإقليمية".
وأضاف حداد أن البرازيل تستكشف حاليًا هذا الاحتمال بنشاط، لكن القضية "معقدة للغاية" وتتطلب المزيد من النقاش.
وقالت، أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا يدعو "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للاتفاق على إنشاء خدمات مالية وغير مالية سلسة للتسويات.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تشعر بقلق متزايد بشأن عمل دول "بريكس"، لتطوير آلياتها المالية الخاصة.
وأشار لافروف، خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية
، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".