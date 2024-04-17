لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسة

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/لافروف-يشارك-في-عرض-الإمكانات-الاجتماعية-والاقتصادية-لجمهورية-باشكرتستان-الروسية-1088047054.html
لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسة
لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن واشنطن التي تهمين على الغرب، لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:55+0000
2024-04-17T14:37+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف، إن الغرب بدأ حربا ضد روسيا عبر النظام في كييف الذي جاء قبل 10 سنوات نتيجة لانقلاب، وأضاف: "وبلا شك أن هذه التحدي الذي يمكن مقارنته مع القرن التاسع عشر والقرن العشرين لمحاولة تفتيت وتدمير وطنننا ليقموا بعد ذلك بإدارته بشكل مجزأ وفرض هيمتهم عليه".وأشار لافروف، في كلمة له خلال مشاركته في عرض الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية باشكرتستان الروسية، في موسكو، إلى أنه، عند تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا يمكن كبح تقدم هذه العملية.ونوه لافروف إلى أن موسكو تلاحظ محاولة البعض كبح هذه العملية، الأمر الذي يكلّف حياة العديد من الأشخاص.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في قمة "بريكس" المنعقدة العام الماضي، أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق.وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "أريد أن أشير إلى أن مجموعة "بريكس" لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم". وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "إن بعض السياسيين لا يترددون في تبرير حتى النازية الجديدة وكراهية الأجانب والتطرف بمختلف أنواعه والتغاضي عن الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20240227/محبو-روسيا-لافروف-يلقي-كلمة-خلال-فعاليات-اليوم-الثاني-للمؤتمر-فيديو--1086441589.html
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: واشنطن لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والسياسة

13:55 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 14:37 GMT 17.04.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن واشنطن التي تهمين على الغرب، لا تريد القبول بالتغيرات التاريخية لظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والتأثير السياسي.
وقال لافروف، إن الغرب بدأ حربا ضد روسيا عبر النظام في كييف الذي جاء قبل 10 سنوات نتيجة لانقلاب، وأضاف: "وبلا شك أن هذه التحدي الذي يمكن مقارنته مع القرن التاسع عشر والقرن العشرين لمحاولة تفتيت وتدمير وطنننا ليقموا بعد ذلك بإدارته بشكل مجزأ وفرض هيمتهم عليه".
وأشار لافروف، في كلمة له خلال مشاركته في عرض الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية باشكرتستان الروسية، في موسكو، إلى أنه، عند تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا يمكن كبح تقدم هذه العملية.
وزير الخارجية الروسي يلقي كلمة خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر محبو روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
لافروف: حركة "محبو روسيا" خطت مراحل مهمة في تطوير العلاقات بين الشعوب... فيديو
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ونوه لافروف إلى أن موسكو تلاحظ محاولة البعض كبح هذه العملية، الأمر الذي يكلّف حياة العديد من الأشخاص.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في قمة "بريكس" المنعقدة العام الماضي، أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق.
وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "أريد أن أشير إلى أن مجموعة "بريكس" لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم".
وأشار بوتين أيضًا إلى أن دول "بريكس" تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب والحفاظ على تنوع الحدود الثقافية الوطنية.
وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "إن بعض السياسيين لا يترددون في تبرير حتى النازية الجديدة وكراهية الأجانب والتطرف بمختلف أنواعه والتغاضي عن الإرهاب".
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