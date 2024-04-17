https://sputnikarabic.ae/20240417/الرئاسة-الفلسطينية-ترفض-التصريحات-الأمريكية-بشأن-العضوية-الكاملة-لدولة-فلسطين-1088042283.html

الرئاسة الفلسطينية ترفض التصريحات الأمريكية بشأن العضوية الكاملة لدولة فلسطين

الرئاسة الفلسطينية ترفض التصريحات الأمريكية بشأن العضوية الكاملة لدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

استنكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، التي قالت فيها إنها لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T12:25+0000

2024-04-17T12:25+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف أبو ردينة أن "استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك ستبقى شرعية إسرائيل نفسها مشكوكا فيها، وذلك لعدم تنفيذها القرارين181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن".وأكد أن "السلام لن يكون بأي ثمن، فإما الأمن والسلام للجميع، أو لا أمن ولا سلام لأحد، وأن تجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار وإنهاء الحروب المستمرة التي تعانيها المنطقة منذ أكثر من مئة عام".وذكرت "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية، أن "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غدا الخميس".وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية هددت باستخدام "الفيتو" لإجهاض القرار في مجلس الأمن حال قدم للتصويت عليه، متابعة: أن "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأمريكي".وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، في سبتمبر/ أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما تهدد دائما الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240417/مجلس-الأمن-يصوت-على-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088030423.html

https://sputnikarabic.ae/20240417/المجموعة-العربية-تدعو-مجلس-الأمن-لتأييد-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-بالأمم-المتحدة-1088037514.html

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي