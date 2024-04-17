https://sputnikarabic.ae/20240417/الرئيس-التركي-لا-أحد-يمكنه-التشكيك-في-حساسيتنا-تجاه-فلسطين-ولن-نترك-غزة-وحدها-1088039015.html
الرئيس التركي: لا أحد يمكنه التشكيك في حساسيتنا تجاه فلسطين ولن نترك غزة وحدها
الرئيس التركي: لا أحد يمكنه التشكيك في حساسيتنا تجاه فلسطين ولن نترك غزة وحدها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "أنقرة لم تبع ولم تسمح ببيع أي معدات عسكرية إلى إسرائيل". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:32+0000
2024-04-17T10:32+0000
2024-04-17T10:32+0000
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وقال أردوغان، في خطاب أمام كتلته البرلمانية، إن "موقف تركيا من القضية الفلسطينية ثابت"، مشددًا على ضرورة العمل الفوري على وقف إطلاق النار في غزة.وأضاف: "لا أحد يمكنه التشكيك في حساسيتنا تجاه فلسطين، فحياتنا اكتسبت معنى مع القضية الفلسطينية"، متابعًا: "سنواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسنكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم".وأوضح الرئيس التركي أن "حماس مثل القوات الوطنية التي خاضت حرب الاستقلال التركية"، مؤكدًا أنه يدرك أن قول هذا له ثمنا باهظا".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وقد دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.وارتفع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى نحو 34 ألف قتيل ونحو 77 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sputnikarabic.ae/20240417/-ولي-العهد-السعودي-وأمير-قطر-يؤكدان-أهمية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وعدم-توسع-الصراع-1088032406.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس التركي: لا أحد يمكنه التشكيك في حساسيتنا تجاه فلسطين ولن نترك غزة وحدها
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "أنقرة لم تبع ولم تسمح ببيع أي معدات عسكرية إلى إسرائيل".
وقال أردوغان، في خطاب أمام كتلته البرلمانية، إن "موقف تركيا من القضية الفلسطينية ثابت"، مشددًا على ضرورة العمل الفوري على وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف: "لا أحد يمكنه التشكيك في حساسيتنا تجاه فلسطين، فحياتنا اكتسبت معنى مع القضية الفلسطينية"، متابعًا: "سنواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسنكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم".
وأوضح الرئيس التركي أن "حماس مثل القوات الوطنية التي خاضت حرب الاستقلال التركية"، مؤكدًا أنه يدرك أن قول هذا له ثمنا باهظا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وقد دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع
، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.
وارتفع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى نحو 34 ألف قتيل ونحو 77 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.