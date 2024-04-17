السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيكون نشر صواريخ متوسطة المدى في المنطقة بمثابة "يوم... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:01+0000
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وقال أنطونوف، تعليقا على تدريبات "سلاكنيب 24" المشتركة التي تجري في الفلبين: "العرض العلني الذي قدمه البنتاغون(وزارة الدفاع الأمريكية) لقدرات النشر السريع للأسلحة الصاروخية المحظورة سابقًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يثير قلقًا عميقًا".وأكد أنطونوف أن "أمريكا تعمل عمدا على تصعيد مستوى المواجهة العسكرية وتأجيج بؤر التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن خلال إنشاء مجموعات مغلقة جديدة وتحالفات عسكرية سياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنهم يحاولون إعادة العالم إلى أسوأ أوقات الحرب الباردة والصراع النووي".وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تتعهد من جانب واحد بعدم نشر الأسلحة النووية متوسطة المدى، حتى ظهور مثل هذه الأسلحة الأمريكية الصنع في أي منطقة من العالم."سلاكنيب" هو تدريب عسكري سنوي مشترك يهدف إلى تعزيز تعاون القوات الفلبينية والأمريكية في مجموعة من العمليات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240307/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-الأمريكية-تجريان-مناورات-درع-الحرية-24-العسكرية-1086760748.html
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السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

15:01 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / Shawn Thew
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيكون نشر صواريخ متوسطة المدى في المنطقة بمثابة "يوم أسود" للأمن الدولي.
وقال أنطونوف، تعليقا على تدريبات "سلاكنيب 24" المشتركة التي تجري في الفلبين: "العرض العلني الذي قدمه البنتاغون(وزارة الدفاع الأمريكية) لقدرات النشر السريع للأسلحة الصاروخية المحظورة سابقًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يثير قلقًا عميقًا".

وشدد أنطونوف أن "نشر البنتاغون صواريخ متوسطة المدى سيكون بمثابة "يوم أسود" للأمن الدولي، لأن "الأمريكيين يخرجون من الظل فئة كاملة من الأسلحة المزعزعة للاستقرار، لضمان تفوقهم العسكري على خصومهم".

وأكد أنطونوف أن "أمريكا تعمل عمدا على تصعيد مستوى المواجهة العسكرية وتأجيج بؤر التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن خلال إنشاء مجموعات مغلقة جديدة وتحالفات عسكرية سياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنهم يحاولون إعادة العالم إلى أسوأ أوقات الحرب الباردة والصراع النووي".
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات عسكرية درع الحرية 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
وسائط متعددة
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات "درع الحرية 24" العسكرية
7 مارس, 13:11 GMT
وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تتعهد من جانب واحد بعدم نشر الأسلحة النووية متوسطة المدى، حتى ظهور مثل هذه الأسلحة الأمريكية الصنع في أي منطقة من العالم.

وأردف أنطونوف، بالقول: "نحث أمريكا على عدم فتح صندوق "باندورا" والاقتداء ببلدنا من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار العالمي والقدرة على التنبؤ"، مضيفا: "خلافًا لذلك، فإن المسؤولية الكاملة عن تصاعد جديد في التوتر في العالم سيقع على واشنطن".

"سلاكنيب" هو تدريب عسكري سنوي مشترك يهدف إلى تعزيز تعاون القوات الفلبينية والأمريكية في مجموعة من العمليات العسكرية.
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