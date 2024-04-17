https://sputnikarabic.ae/20240417/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-تتعمد-تصعيد-الوضع-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1088051135.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيكون نشر صواريخ متوسطة المدى في المنطقة بمثابة "يوم... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:01+0000
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2024-04-17T15:01+0000
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وقال أنطونوف، تعليقا على تدريبات "سلاكنيب 24" المشتركة التي تجري في الفلبين: "العرض العلني الذي قدمه البنتاغون(وزارة الدفاع الأمريكية) لقدرات النشر السريع للأسلحة الصاروخية المحظورة سابقًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يثير قلقًا عميقًا".وأكد أنطونوف أن "أمريكا تعمل عمدا على تصعيد مستوى المواجهة العسكرية وتأجيج بؤر التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن خلال إنشاء مجموعات مغلقة جديدة وتحالفات عسكرية سياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنهم يحاولون إعادة العالم إلى أسوأ أوقات الحرب الباردة والصراع النووي".وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تتعهد من جانب واحد بعدم نشر الأسلحة النووية متوسطة المدى، حتى ظهور مثل هذه الأسلحة الأمريكية الصنع في أي منطقة من العالم."سلاكنيب" هو تدريب عسكري سنوي مشترك يهدف إلى تعزيز تعاون القوات الفلبينية والأمريكية في مجموعة من العمليات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240307/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-الأمريكية-تجريان-مناورات-درع-الحرية-24-العسكرية-1086760748.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيكون نشر صواريخ متوسطة المدى في المنطقة بمثابة "يوم أسود" للأمن الدولي.
وقال أنطونوف، تعليقا على تدريبات "سلاكنيب 24" المشتركة التي تجري في الفلبين: "العرض العلني الذي قدمه البنتاغون(وزارة الدفاع الأمريكية) لقدرات النشر السريع للأسلحة الصاروخية المحظورة سابقًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يثير قلقًا عميقًا".
وشدد أنطونوف أن "نشر البنتاغون صواريخ متوسطة المدى سيكون بمثابة "يوم أسود" للأمن الدولي، لأن "الأمريكيين يخرجون من الظل فئة كاملة من الأسلحة المزعزعة للاستقرار، لضمان تفوقهم العسكري على خصومهم".
وأكد أنطونوف أن "أمريكا تعمل عمدا على تصعيد مستوى المواجهة العسكرية وتأجيج بؤر التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن خلال إنشاء مجموعات مغلقة جديدة وتحالفات عسكرية سياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنهم يحاولون إعادة العالم إلى أسوأ أوقات الحرب الباردة والصراع النووي".
وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تتعهد من جانب واحد بعدم نشر الأسلحة النووية متوسطة المدى، حتى ظهور مثل هذه الأسلحة الأمريكية الصنع في أي منطقة من العالم.
وأردف أنطونوف، بالقول: "نحث أمريكا على عدم فتح صندوق "باندورا" والاقتداء ببلدنا من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار العالمي والقدرة على التنبؤ"، مضيفا: "خلافًا لذلك، فإن المسؤولية الكاملة عن تصاعد جديد في التوتر في العالم سيقع على واشنطن".
"سلاكنيب" هو تدريب عسكري سنوي مشترك يهدف
إلى تعزيز تعاون القوات الفلبينية والأمريكية في مجموعة من العمليات العسكرية.