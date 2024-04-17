الكرملين: روسيا تدعو إلى الوقف العاجل للتصعيد في الشرق الأوسط

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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البرنامج المسائي
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بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sputnikarabic.ae/20240417/الكرملين-روسيا-تدعو-إلى-الوقف-العاجل-للتصعيد-في-الشرق-الأوسط--1088038457.html
الكرملين: روسيا تدعو إلى الوقف العاجل للتصعيد في الشرق الأوسط
الكرملين: روسيا تدعو إلى الوقف العاجل للتصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط، وتدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:19+0000
2024-04-17T10:20+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين متحدثا عن الوضع في الشرق الأوسط: "نجري حوارا ونتحدث عن الحاجة إلى التهدئة السريعة وندعو جميع دول المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس بشكل معقول في هذا الوضع".وأجاب بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كان يتم مناقشة دعم إيران من روسيا في حالة نشوب صراع مباشر مع إسرائيل: "أنتم تقولون، في حالة نشوب صراع مباشر، لن أسمي الوضع الحالي صراعا غير مباشر، لأنه من الصعب وصف الوضع الذي يتم فيه تدمير قنصلية دولة ما بأنه صراع غير مباشر". وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لدينا اتصالات عمل بناءة للغاية مع طهران"، مشيرا إلى المحادثات الهاتفية بين رئيسي ووزيري دفاع البلدين التي جرت يوم الثلاثاء. ولفت الانتباه: "لدينا اتصالات مع إسرائيل أيضًا، وهي أيضًا بناءة، وتحدث أمين مجلس الأمن باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي في اليوم السابق". كما أكد بيسكوف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة بأكملها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240417/الرئيس-الإيراني-أي-تحرك-إسرائيلي-جديد-ضدنا-سيواجه-برد-أقوى-1088031460.html
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روسيا

الكرملين: روسيا تدعو إلى الوقف العاجل للتصعيد في الشرق الأوسط

10:19 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 10:20 GMT 17.04.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورإلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020
إلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط، وتدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس.
وقال بيسكوف للصحفيين متحدثا عن الوضع في الشرق الأوسط: "نجري حوارا ونتحدث عن الحاجة إلى التهدئة السريعة وندعو جميع دول المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس بشكل معقول في هذا الوضع".
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كان يتم مناقشة دعم إيران من روسيا في حالة نشوب صراع مباشر مع إسرائيل: "أنتم تقولون، في حالة نشوب صراع مباشر، لن أسمي الوضع الحالي صراعا غير مباشر، لأنه من الصعب وصف الوضع الذي يتم فيه تدمير قنصلية دولة ما بأنه صراع غير مباشر".
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وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لدينا اتصالات عمل بناءة للغاية مع طهران"، مشيرا إلى المحادثات الهاتفية بين رئيسي ووزيري دفاع البلدين التي جرت يوم الثلاثاء.
ولفت الانتباه: "لدينا اتصالات مع إسرائيل أيضًا، وهي أيضًا بناءة، وتحدث أمين مجلس الأمن باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي في اليوم السابق".

وسُئل بيسكوف أيضًا عما إذا كانت طهران قد أبلغت موسكو بخططها لضرب إسرائيل، ورد بيسكوف: "لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء عن هذا".

كما أكد بيسكوف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة بأكملها.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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