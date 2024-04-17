https://sputnikarabic.ae/20240417/الكرملين-روسيا-تدعو-إلى-الوقف-العاجل-للتصعيد-في-الشرق-الأوسط--1088038457.html

الكرملين: روسيا تدعو إلى الوقف العاجل للتصعيد في الشرق الأوسط

الكرملين: روسيا تدعو إلى الوقف العاجل للتصعيد في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط، وتدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T10:19+0000

2024-04-17T10:19+0000

2024-04-17T10:20+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين متحدثا عن الوضع في الشرق الأوسط: "نجري حوارا ونتحدث عن الحاجة إلى التهدئة السريعة وندعو جميع دول المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس بشكل معقول في هذا الوضع".وأجاب بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كان يتم مناقشة دعم إيران من روسيا في حالة نشوب صراع مباشر مع إسرائيل: "أنتم تقولون، في حالة نشوب صراع مباشر، لن أسمي الوضع الحالي صراعا غير مباشر، لأنه من الصعب وصف الوضع الذي يتم فيه تدمير قنصلية دولة ما بأنه صراع غير مباشر". وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لدينا اتصالات عمل بناءة للغاية مع طهران"، مشيرا إلى المحادثات الهاتفية بين رئيسي ووزيري دفاع البلدين التي جرت يوم الثلاثاء. ولفت الانتباه: "لدينا اتصالات مع إسرائيل أيضًا، وهي أيضًا بناءة، وتحدث أمين مجلس الأمن باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي في اليوم السابق". كما أكد بيسكوف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة بأكملها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240417/الرئيس-الإيراني-أي-تحرك-إسرائيلي-جديد-ضدنا-سيواجه-برد-أقوى-1088031460.html

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