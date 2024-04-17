تطوير مواد جديدة في روسيا تسهم في علاج "السرطان"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240417/تطوير-مواد-جديدة-في-روسيا-تسهم-في-علاج-السرطان-1088046315.html
تطوير مواد جديدة في روسيا تسهم في علاج "السرطان"
تطوير مواد جديدة في روسيا تسهم في علاج "السرطان"
سبوتنيك عربي
تمكن فريق من علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، كجزء من فريق بحث دولي، من الحصول على المزيد من المواد المتاحة بيولوجيًا وأقل سمية ذات نشاط مضاد لمرض... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:53+0000
2024-04-17T13:53+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103040/76/1030407648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dba9bce578c599c8a3dcbab1fe59274a.jpg
وتم اختبار المركبات الناتجة للتأكد من نشاطها ضد أكثر أشكال السرطان عدوانية، والتي لا يمكن علاجها بمعظم الأدوية المعروفة، ونشرت نتائج البحث في مجلة "Bioorganic &amp; Medicinal Chemistry Letters".ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (وكالة منظمة الصحة العالمية التي تتعامل مع السرطان)، كان هناك 20 مليون حالة جديدة من السرطان في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 77% إلى 35 مليون حالة، بحلول عام 2050.وأوضحت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في الممارسة السريرية اليوم لعلاج الأشكال العدوانية والمتقدمة من السرطان، تستخدم مركبات شديدة السمية وتسبب انهيار الخلايا في الجسم، وهو أمر غير مقبول في حالة أورام المخ، لذلك من المهم البحث عن أدوية جديدة لا تدمر الخلايا السرطانية، بل تعطلها".وفقا للخبراء، فإن المادة الوحيدة المستخدمة على نطاق واسع في الممارسة العملية مع هذا النشاط هي حمض "الريتينويك" (المستخدم لعلاج أورام المخ)، ولكن المقاومة له تتطور بسرعة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية.وقدم فريق العلماء، مع زملاء لهم من جامعة ولاية تكساس، ثلاث فئات من المركبات وهي"2-أريل-2"، "3-إيندوليل"، أحماض "الهيدروكساميك"، والتي وفقًا للباحثين، لديها "قدرة فريدة على تحويل الخلايا السرطانية إلى أنسجة بشرية سليمة"، إلا أن العلماء واجهوا خلال عملهم مشكلة الضعف البيولوجي لهذه المركبات، لقد تم إخراجها من الدم بسرعة كبيرة. وقال ألكسندر أكسينوف، المؤلف المشارك في العمل العلمي: "باستخدام التعديل الكيميائي، تمكنا من تعديل الجزيء بحيث لا يحتوي على جزء عرضة لتأثيرات مكونات الدم".على وجه الخصوص، وفقا له، تم تصنيع نوعين من نظائر حمض "الهيدروكساميك"، "الأسيتاميدات" و"الأوكسازولين"، التي لا تحتوي على هذا الجزيء، ولكنها لا تفقد فعالية المركب "المحمي".علاوة على ذلك، وفقًا لأكسينوف، تزداد الفعالية فيما يتعلق ببعض أنسجة الورم، على سبيل المثال، أظهر عدد من "الأسيتاميدات" نشاطًا بيولوجيًا أعلى ضد الورم الأرومي العصبي وسرطان القولون الغدي، بالإضافة إلى ذلك، أثبت مؤلفو الدراسة أن المركبات الناتجة كانت أقل سمية بنسبة 700-1500 مرة للخلايا السليمة.وأوضح العالم أن "المركبات التي حصلنا عليها يمكن أن تحول الخلايا السرطانية إلى خلايا صحية، ما يسبب إعادة التمايز، وهو ما يختلف بشكل أساسي عن الأدوية المستخدمة حاليا في الممارسة السريرية"، مضيفا أن "تطوير هذه التكنولوجيا سيجعل من الممكن وضع علاج فعال لأخطر أشكال السرطان الموجود في الدماغ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأورام. وفي رأيه، في المستقبل، من المرجح أن يكون لعلاج مرضى السرطان عواقب أقل بكثير على الجسم، كما أن تطوير عوامل التمييز سيجعل من الممكن إجراء العلاج دون جراحة، مثل الالتهابات البكتيرية الشديدة. وأكد أكسينوف أنه "في المستقبل، سيواصل فريقنا البحث عن هياكل جزيئية جديدة وأكثر فعالية، لأن خصوصية السرطان تتطلب اختيارًا فرديًا للمركب لكل مريض".
https://sputnikarabic.ae/20240415/طبيب-روسي-يؤكد-أن-السكر-يقرب-الإصابة-بالسرطان-مع-كل-استهلاك-1087981306.html
https://sputnikarabic.ae/20240320/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-ضد-سرطان-الجلد-1087191568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103040/76/1030407648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7ff65c8d062cbcc0363f27faa79e44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

تطوير مواد جديدة في روسيا تسهم في علاج "السرطان"

13:53 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Kiril Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمعمل لتشخيص السرطان
معمل لتشخيص السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Kiril Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمكن فريق من علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، كجزء من فريق بحث دولي، من الحصول على المزيد من المواد المتاحة بيولوجيًا وأقل سمية ذات نشاط مضاد لمرض السرطان.
وتم اختبار المركبات الناتجة للتأكد من نشاطها ضد أكثر أشكال السرطان عدوانية، والتي لا يمكن علاجها بمعظم الأدوية المعروفة، ونشرت نتائج البحث في مجلة "Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters".
ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (وكالة منظمة الصحة العالمية التي تتعامل مع السرطان)، كان هناك 20 مليون حالة جديدة من السرطان في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 77% إلى 35 مليون حالة، بحلول عام 2050.
وأوضحت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في الممارسة السريرية اليوم لعلاج الأشكال العدوانية والمتقدمة من السرطان، تستخدم مركبات شديدة السمية وتسبب انهيار الخلايا في الجسم، وهو أمر غير مقبول في حالة أورام المخ، لذلك من المهم البحث عن أدوية جديدة لا تدمر الخلايا السرطانية، بل تعطلها".
سكر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
مجتمع
طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك
15 أبريل, 09:37 GMT
وفقا للخبراء، فإن المادة الوحيدة المستخدمة على نطاق واسع في الممارسة العملية مع هذا النشاط هي حمض "الريتينويك" (المستخدم لعلاج أورام المخ)، ولكن المقاومة له تتطور بسرعة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية.
وقدم فريق العلماء، مع زملاء لهم من جامعة ولاية تكساس، ثلاث فئات من المركبات وهي"2-أريل-2"، "3-إيندوليل"، أحماض "الهيدروكساميك"، والتي وفقًا للباحثين، لديها "قدرة فريدة على تحويل الخلايا السرطانية إلى أنسجة بشرية سليمة"، إلا أن العلماء واجهوا خلال عملهم مشكلة الضعف البيولوجي لهذه المركبات، لقد تم إخراجها من الدم بسرعة كبيرة.
وقال ألكسندر أكسينوف، المؤلف المشارك في العمل العلمي: "باستخدام التعديل الكيميائي، تمكنا من تعديل الجزيء بحيث لا يحتوي على جزء عرضة لتأثيرات مكونات الدم".
على وجه الخصوص، وفقا له، تم تصنيع نوعين من نظائر حمض "الهيدروكساميك"، "الأسيتاميدات" و"الأوكسازولين"، التي لا تحتوي على هذا الجزيء، ولكنها لا تفقد فعالية المركب "المحمي".
سرطان الجلد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
مجتمع
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضد سرطان الجلد
20 مارس, 07:51 GMT
علاوة على ذلك، وفقًا لأكسينوف، تزداد الفعالية فيما يتعلق ببعض أنسجة الورم، على سبيل المثال، أظهر عدد من "الأسيتاميدات" نشاطًا بيولوجيًا أعلى ضد الورم الأرومي العصبي وسرطان القولون الغدي، بالإضافة إلى ذلك، أثبت مؤلفو الدراسة أن المركبات الناتجة كانت أقل سمية بنسبة 700-1500 مرة للخلايا السليمة.
وأوضح العالم أن "المركبات التي حصلنا عليها يمكن أن تحول الخلايا السرطانية إلى خلايا صحية، ما يسبب إعادة التمايز، وهو ما يختلف بشكل أساسي عن الأدوية المستخدمة حاليا في الممارسة السريرية"، مضيفا أن "تطوير هذه التكنولوجيا سيجعل من الممكن وضع علاج فعال لأخطر أشكال السرطان الموجود في الدماغ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأورام.
وفي رأيه، في المستقبل، من المرجح أن يكون لعلاج مرضى السرطان عواقب أقل بكثير على الجسم، كما أن تطوير عوامل التمييز سيجعل من الممكن إجراء العلاج دون جراحة، مثل الالتهابات البكتيرية الشديدة.
وأكد أكسينوف أنه "في المستقبل، سيواصل فريقنا البحث عن هياكل جزيئية جديدة وأكثر فعالية، لأن خصوصية السرطان تتطلب اختيارًا فرديًا للمركب لكل مريض".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل13:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة13:43 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала