روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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https://sputnikarabic.ae/20240417/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-الدولي-للنظر-في-مسألة-فرض-عقوبات-ضد-إسرائيل-1088056656.html
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T20:35+0000
2024-04-17T20:35+0000
روسيا
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إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".وأشار نيبينزيا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي، لم يتم تنفيذه.وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/ آذار الماضي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/أبو-الغيط-وقف-حرب-غزة-بداية-احتواء-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1088052381.html
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روسيا, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل

20:35 GMT 17.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti
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صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".
وأشار نيبينزيا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي، لم يتم تنفيذه.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
15:49 GMT
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/ آذار الماضي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.
وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدًا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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