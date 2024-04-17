https://sputnikarabic.ae/20240417/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-الدولي-للنظر-في-مسألة-فرض-عقوبات-ضد-إسرائيل-1088056656.html
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T20:35+0000
2024-04-17T20:35+0000
2024-04-17T20:35+0000
روسيا
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101342/53/1013425392_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_8caf55006b5405be843af08889d8fd8c.jpg
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".وأشار نيبينزيا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي، لم يتم تنفيذه.وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/ آذار الماضي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/أبو-الغيط-وقف-حرب-غزة-بداية-احتواء-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1088052381.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101342/53/1013425392_98:0:1949:1388_1920x0_80_0_0_c178bf09d3406999baa1d873b4f5f563.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل
صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".
وأشار نيبينزيا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي، لم يتم تنفيذه.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/ آذار الماضي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة،
خلال شهر رمضان.
وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدًا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.