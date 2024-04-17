https://sputnikarabic.ae/20240417/ضابط-أمريكي-سابق-معظم-الدول-بدأت-تختار-روسيا-كبديل-عن-أمريكا-1088056424.html
ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا
ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن روسيا أصبحت قوة عظمى، والدول في جميع أنحاء العالم تختارها، بشكل متزايد، كبديل... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T20:24+0000
2024-04-17T20:24+0000
2024-04-17T20:24+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/41/1034094111_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_0ec9654f0261c0d349167b75141b9349.jpg
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "بدأت الولايات المتحدة تفقد هيمنتها في العالم، وتتواصل المزيد من الدول مع روسيا والصين، اللتين يُنظر إليهما على أنهما بديلان للولايات المتحدة. روسيا تستعيد مرة أخرى مكانتها كقوة عظمى".وأوضح جونسون أن محاولات واشنطن الإضرار بموسكو، بشكل أو بآخر لا تؤدي إلا إلى تقويتها وجعلها أقوى.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا، أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئًا من الماضي. ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت، في الآونة الأخيرة، أشكالا قبيحة تماما وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب، الذي بناه الغرب برمته، مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.
https://sputnikarabic.ae/20240416/روسيا-والصين-تعقدان-مشاورات-في-بكين-حول-مكافحة-الإرهاب-الدولي-1088021260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/41/1034094111_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_f4849f4de27a1cd521ce121c4cc87b04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا
صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن روسيا أصبحت قوة عظمى، والدول في جميع أنحاء العالم تختارها، بشكل متزايد، كبديل لأمريكا.
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "بدأت الولايات المتحدة تفقد هيمنتها في العالم، وتتواصل المزيد من الدول مع روسيا والصين، اللتين يُنظر إليهما على أنهما بديلان للولايات المتحدة. روسيا تستعيد مرة أخرى مكانتها كقوة عظمى".
وأوضح جونسون أن محاولات واشنطن الإضرار بموسكو، بشكل أو بآخر لا تؤدي إلا إلى تقويتها وجعلها أقوى.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا، أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئًا من الماضي.
ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت، في الآونة الأخيرة، أشكالا قبيحة تماما
وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب، الذي بناه الغرب برمته، مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.