ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240417/ضابط-أمريكي-سابق-معظم-الدول-بدأت-تختار-روسيا-كبديل-عن-أمريكا-1088056424.html
ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا
ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن روسيا أصبحت قوة عظمى، والدول في جميع أنحاء العالم تختارها، بشكل متزايد، كبديل... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T20:24+0000
2024-04-17T20:24+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/41/1034094111_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_0ec9654f0261c0d349167b75141b9349.jpg
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "بدأت الولايات المتحدة تفقد هيمنتها في العالم، وتتواصل المزيد من الدول مع روسيا والصين، اللتين يُنظر إليهما على أنهما بديلان للولايات المتحدة. روسيا تستعيد مرة أخرى مكانتها كقوة عظمى".وأوضح جونسون أن محاولات واشنطن الإضرار بموسكو، بشكل أو بآخر لا تؤدي إلا إلى تقويتها وجعلها أقوى.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا، أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئًا من الماضي. ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت، في الآونة الأخيرة، أشكالا قبيحة تماما وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب، الذي بناه الغرب برمته، مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.
https://sputnikarabic.ae/20240416/روسيا-والصين-تعقدان-مشاورات-في-بكين-حول-مكافحة-الإرهاب-الدولي-1088021260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/41/1034094111_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_f4849f4de27a1cd521ce121c4cc87b04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار العالم الآن

ضابط استخبارات أمريكي سابق: معظم الدول بدأت تختار روسيا كبديل عن أمريكا

20:24 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري "موسكو سيتي"
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن روسيا أصبحت قوة عظمى، والدول في جميع أنحاء العالم تختارها، بشكل متزايد، كبديل لأمريكا.
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "بدأت الولايات المتحدة تفقد هيمنتها في العالم، وتتواصل المزيد من الدول مع روسيا والصين، اللتين يُنظر إليهما على أنهما بديلان للولايات المتحدة. روسيا تستعيد مرة أخرى مكانتها كقوة عظمى".
وأوضح جونسون أن محاولات واشنطن الإضرار بموسكو، بشكل أو بآخر لا تؤدي إلا إلى تقويتها وجعلها أقوى.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
روسيا والصين تعقدان مشاورات في بكين حول مكافحة الإرهاب الدولي
أمس, 14:56 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا، أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئًا من الماضي.
ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت، في الآونة الأخيرة، أشكالا قبيحة تماما وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب، الذي بناه الغرب برمته، مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل13:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала