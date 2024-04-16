https://sputnikarabic.ae/20240416/روسيا-والصين-تعقدان-مشاورات-في-بكين-حول-مكافحة-الإرهاب-الدولي-1088021260.html
روسيا والصين تعقدان مشاورات في بكين حول مكافحة الإرهاب الدولي
روسيا والصين تعقدان مشاورات في بكين حول مكافحة الإرهاب الدولي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا والصين أجرتا مشاورات في بكين يوم 11 أبريل/نيسان، حول قضايا مكافحة الإرهاب الدولي. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T14:56+0000
2024-04-16T14:56+0000
2024-04-16T14:56+0000
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال الاجتماع، أدان الشركاء الصينيون بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي الذي وقع في قاعة "كروكوس" في 22 مارس/آذار، مشيرين إلى أهمية المكافحة المشتركة للتهديد الإرهابي العالمي بجميع أشكاله ومظاهره على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي". وناقشا الطرفان خطط تكثيف التفاعل الروسي الصيني المتخصص بشكل ثنائي وفي إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" منظمة "شنغهاي" للتعاون ".وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة بوتينولفت الطرفان إلى تشابه النهج بشأن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة في جدول أعمال مكافحة الإرهاب، وأعربا عن الاهتمام المشترك بمواصلة العمل لضمان الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
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روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا والصين تعقدان مشاورات في بكين حول مكافحة الإرهاب الدولي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا والصين أجرتا مشاورات في بكين يوم 11 أبريل/نيسان، حول قضايا مكافحة الإرهاب الدولي.
ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال الاجتماع، أدان الشركاء الصينيون بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي الذي وقع في قاعة "كروكوس" في 22 مارس/آذار، مشيرين إلى أهمية المكافحة المشتركة للتهديد الإرهابي العالمي بجميع أشكاله ومظاهره على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي".
وأضاف البيان: "لقد تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل مفصل حول تقييم التهديدات الأمنية، بما في ذلك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفغانستان".
وناقشا الطرفان خطط تكثيف التفاعل الروسي الصيني المتخصص بشكل ثنائي
وفي إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" منظمة "شنغهاي" للتعاون ".
ولفت الطرفان إلى تشابه النهج بشأن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة في جدول أعمال مكافحة الإرهاب، وأعربا عن الاهتمام المشترك بمواصلة العمل لضمان الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.