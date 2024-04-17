https://sputnikarabic.ae/20240417/قائد-الجيش-الإيراني-أي-اعتداء-على-مصالحنا-سيقابل-برد-حاسم-وبأسلحة-أكثر-فتكا-1088040193.html

قائد الجيش الإيراني: أي اعتداء على مصالحنا سيقابل برد حاسم وبأسلحة أكثر فتكا

قائد الجيش الإيراني: أي اعتداء على مصالحنا سيقابل برد حاسم وبأسلحة أكثر فتكا

سبوتنيك عربي

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، أن "أي اعتداء إسرائيلي على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T11:12+0000

2024-04-17T11:12+0000

2024-04-17T11:12+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075743788_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_4fcf12906057e3abfcba336d26b0e074.jpg

وقال موسوي، خلال مراسم استعراض عيد الجيش: "إذا تحرك الأعداء سنرد بمزيد من المعدات الفتاكة"، مضيفًا: "ما رأيتموه اليوم كان جانباً من قوة القوات المسلحة في الدفاع عن مثُل البلاد والشعب"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "الجميع يعرف كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية، ولهذا السبب منذ مدة تخلوا عن الخيار العسكري وتحولوا إلى إطلاق تصريحات جديدة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240417/مدمرة-في-خليج-عدن-قرار-عاجل-من-إيران-لتأمين-سفنها-التجارية-في-البحر-الأحمر-1088036268.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم