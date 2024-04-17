https://sputnikarabic.ae/20240417/مدمرة-في-خليج-عدن-قرار-عاجل-من-إيران-لتأمين-سفنها-التجارية-في-البحر-الأحمر-1088036268.html
مدمرة في خليج عدن.. قرار عاجل من إيران لتأمين سفنها التجارية في البحر الأحمر
مدمرة في خليج عدن.. قرار عاجل من إيران لتأمين سفنها التجارية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، إن "أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T09:11+0000
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وعلى هامش استعراض عيد الجيش، قال الأدميرال إيراني، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "المدمرة جماران موجودة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر"، مشيرا إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة.وأضاف: "نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضا"، متابعا: "منذ فترة طويلة، تغير ميزان القوى في المنطقة بوجود قوة المقاومة، وبعد عملية الوعد الصادق، ثبت للجميع أن المسلمين يتحدثون عن نفس الشيء، وهو نصرة المظلوم ومواجهة الظالم".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240417/الرئيس-الإيراني-أي-تحرك-إسرائيلي-جديد-ضدنا-سيواجه-برد-أقوى-1088031460.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مدمرة في خليج عدن.. قرار عاجل من إيران لتأمين سفنها التجارية في البحر الأحمر
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، إن "أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية".
وعلى هامش استعراض عيد الجيش، قال الأدميرال إيراني، في تصريح لوكالة
"تسنيم" الإيرانية، إن "المدمرة جماران موجودة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر"، مشيرا إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأضاف: "نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضا"، متابعا: "منذ فترة طويلة، تغير ميزان القوى في المنطقة بوجود قوة المقاومة، وبعد عملية الوعد الصادق، ثبت للجميع أن المسلمين يتحدثون عن نفس الشيء، وهو نصرة المظلوم ومواجهة الظالم".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.