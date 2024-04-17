https://sputnikarabic.ae/20240417/قذائف-الهاون-الروسية-تدك-مواقع-مشغلي-المسيرات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1088033087.html
أطقم الهاون الروسية تدك مواقع مشغلي المسيرات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
أطقم الهاون الروسية تدك مواقع مشغلي المسيرات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بدكّ مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قذائف الهاون على اتجاه كوبيانسك. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:32+0000
2024-04-17T07:32+0000
2024-04-17T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062714905_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_44e291a430ec229be8a36b33576083b8.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الهاون الروسية مجموعة من مشغلي الطائرات دون طيار للقوات المعادية".وأوضحت الدفاع أنه يتم استخدام "مدفع هاون عيار 120 ملم لتدمير القوى البشرية والمعدات"، مشيرةً إلى أنه تم تحييد عدد من مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أطقم الهاون الروسية تدك مواقع مشغلي المسيرات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
07:32 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 07:34 GMT 17.04.2024)
نشرت الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بدكّ مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قذائف الهاون على اتجاه كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الهاون الروسية مجموعة من مشغلي الطائرات دون طيار للقوات المعادية".
وأضافت الدفاع الروسية: "نحن نعمل بشكل رئيسي على مخابئ العدو ومعداته وقوته البشرية. نحن نعمل على كل شيء بنجاح. اليوم ضربنا مجموعة مشغلي الطائرات دون طيار".
وأوضحت الدفاع أنه يتم استخدام "مدفع هاون عيار 120 ملم لتدمير القوى البشرية والمعدات"، مشيرةً إلى أنه تم تحييد عدد من مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.