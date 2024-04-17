https://sputnikarabic.ae/20240417/لحظة-إنقاذ-قطة-تعلقت-بمقبض-باب-سيارة-خلال-فيضانات-الإمارات-فيديو-1088047354.html
لحظة إنقاذ قطة تعلقت بمقبض باب سيارة خلال فيضانات الإمارات... فيديو
لحظة إنقاذ قطة تعلقت بمقبض باب سيارة خلال فيضانات الإمارات... فيديو
سبوتنيك عربي
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارة دبي، في حدوث فيضانات هائلة فيها، إذ تحولت طرقها إلى أنهار وأغرقت المياه المتدفقة بعض المنازل. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T14:04+0000
2024-04-17T14:04+0000
2024-04-17T14:04+0000
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وتمكنت دورية تابعة لشرطة دبي من إنقاذ قطة من الغرق في مياه الأمطار، التي غطت أجزاء واسعة من الإمارة، خلال تلك الفيضانات. صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبيونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مقطع فيديو تحت عنوان "الراحمون يرحمهم الرحمن"، يظهر لحظة إنقاذ القطة وهي متشبثة بمقبض باب سيارة غارقة وسط المياه التي ملأت الشوارع، بسبب الأمطار الغزيرة.ويظهر الفيديو تقدم أحد عناصر فرق الإنقاذ نحو القطة والتمكن من الإمساك بها برفق، بينما قام شخص آخر بالإمساك بالقطة ووضعها داخل قارب الإنقاذ.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إنقاذ قطة تعلقت بمقبض باب سيارة خلال فيضانات الإمارات... فيديو
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارة دبي، في حدوث فيضانات هائلة فيها، إذ تحولت طرقها إلى أنهار وأغرقت المياه المتدفقة بعض المنازل.
وتمكنت دورية تابعة لشرطة دبي من إنقاذ قطة من الغرق في مياه الأمطار، التي غطت أجزاء واسعة من الإمارة، خلال تلك الفيضانات.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مقطع فيديو تحت عنوان "الراحمون يرحمهم الرحمن"، يظهر لحظة إنقاذ القطة وهي متشبثة بمقبض باب سيارة غارقة وسط المياه التي ملأت الشوارع، بسبب الأمطار الغزيرة.
ويظهر الفيديو تقدم أحد عناصر فرق الإنقاذ نحو القطة والتمكن من الإمساك بها برفق، بينما قام شخص آخر بالإمساك بالقطة ووضعها داخل قارب الإنقاذ.