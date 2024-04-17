https://sputnikarabic.ae/20240417/لحظة-تدمير-دبابة-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1088037121.html
لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
سبوتنيك عربي
دمرت قوات الهجوم من لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل رقم 200 في منطقة لينينغراد العسكرية، التي تعمل كجزء من مجموعة القوات "الجنوب"، دبابة تابعة للقوات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T09:37+0000
2024-04-17T09:37+0000
2024-04-17T09:37+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177298_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_77687f659218dea1fea6f87bd242ac00.jpg
وذلك خلال محاولات الهجوم المضاد على مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة بوغدانوفكا في قطاع أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وصرح قائد القوات لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من هذا الصباح، اقتربت دبابة معادية من موقعنا، وأطلقنا النار باستخدام نظام "كورنيت" الصاروخي المضاد للدبابات، وأصبنا الدبابة من الضربة الأولى... وبناء على ذلك، عملنا بشكل جيد".وحصلت وكالة "سبوتنيك" على الفيديو الذي يوثق بالحادثة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
دمرت قوات الهجوم من لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل رقم 200 في منطقة لينينغراد العسكرية، التي تعمل كجزء من مجموعة القوات "الجنوب"، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذلك خلال محاولات الهجوم المضاد على مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة بوغدانوفكا في قطاع أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وصرح قائد القوات لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من هذا الصباح، اقتربت دبابة معادية من موقعنا، وأطلقنا النار باستخدام نظام "كورنيت" الصاروخي المضاد للدبابات، وأصبنا الدبابة من الضربة الأولى... وبناء على ذلك، عملنا بشكل جيد".
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على الفيديو الذي يوثق بالحادثة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.