قيادية في "فتح" لـ"سبوتنيك": المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية لمنح فلسطين العضوية الكاملة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240415/قيادية-في-فتح-لـسبوتنيك-المجتمع-الدولي-أمام-فرصة-تاريخية-لمنح-فلسطين-العضوية-الكاملة-1087990884.html
قيادية في "فتح" لـ"سبوتنيك": المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية لمنح فلسطين العضوية الكاملة
قيادية في "فتح" لـ"سبوتنيك": المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية لمنح فلسطين العضوية الكاملة
سبوتنيك عربي
قالت الدكتورة كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن إعادة تفعيل طلب الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يشكل منعطفا تاريخيا مهمًا... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T13:53+0000
2024-04-15T13:53+0000
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وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن إحالة هذا الملف إلى اللجنة المختصة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث من المقرر أن تفضي إلى دراسة الطلب بشكل جدي وعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه.وعلى الرغم من إمكانية اعتراض بعض الدول الموالية لإسرائيل على هذه الفكرة، ترى حرب أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، خاصة في ظل ما تشهده فلسطين من حرب إبادة جماعية.وقالت إن المجتمع الدولي أمام فرصة مهمة لاتخاذ خطوة فعلية تعمل على إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تتمثل في إعادة إحياء حل الدولتين، ما يسهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية والقدس.وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20240413/إسرائيل-تدمر-منصات-في-غزة-تحتوي-على-20-صاروخا-جاهزين-للإطلاق-باتجاهها-فيديو-1087942968.html
https://sputnikarabic.ae/20240413/بابا-الفاتيكان-يجدد-دعوته-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1087940804.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, الأخبار

قيادية في "فتح" لـ"سبوتنيك": المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية لمنح فلسطين العضوية الكاملة

13:53 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDمن فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
من فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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حصري
قالت الدكتورة كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن إعادة تفعيل طلب الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يشكل منعطفا تاريخيا مهمًا للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة الحالية.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن إحالة هذا الملف إلى اللجنة المختصة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث من المقرر أن تفضي إلى دراسة الطلب بشكل جدي وعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه.
وعلى الرغم من إمكانية اعتراض بعض الدول الموالية لإسرائيل على هذه الفكرة، ترى حرب أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، خاصة في ظل ما تشهده فلسطين من حرب إبادة جماعية.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
إسرائيل تدمر منصات في غزة تحتوي على 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها... فيديو
13 أبريل, 07:08 GMT
وقالت إن المجتمع الدولي أمام فرصة مهمة لاتخاذ خطوة فعلية تعمل على إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تتمثل في إعادة إحياء حل الدولتين، ما يسهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية والقدس.
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.
وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة
13 أبريل, 02:43 GMT
وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.
وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.
وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.
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