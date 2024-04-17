https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-الخارجية-القطري-المفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-تمر-ببعض-التعثر-1088039628.html
وزير الخارجية القطري: المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمر ببعض التعثر
وزير الخارجية القطري: المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمر ببعض التعثر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:56+0000
2024-04-17T10:56+0000
2024-04-17T10:57+0000
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وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر".وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-سبب-تجميد-المفاوضات-بين-حماس-وإسرائيل-1088031343.html
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طوفان الأقصى, قطر, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية القطري: المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمر ببعض التعثر
10:56 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 17.04.2024)
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.
وقال
آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر".
وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".
وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
كما أشار إلى أن قطر
تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس
، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.