https://sputnikarabic.ae/20240418/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بشكل-صارم-إذا-استخدمت-تل-أبيب-القوة-ضد-طهران--1088092712.html

إيران تتوعد إسرائيل بالرد بشكل "صارم" إذا استخدمت تل أبيب القوة ضد طهران

إيران تتوعد إسرائيل بالرد بشكل "صارم" إذا استخدمت تل أبيب القوة ضد طهران

سبوتنيك عربي

توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إسرائيل بالرد بشكل "صارم ورادع" إذا استخدمت تل أبيب القوة ضد طهران. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T18:10+0000

2024-04-18T18:10+0000

2024-04-18T18:10+0000

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/06/1050354386_0:0:2319:1305_1920x0_80_0_0_7234d15acf3614e8c0688886925051b8.jpg

وقال عبد اللهيان، خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي: "في حال استخدام القوة من قبل الكيان الإسرائيلي، لن نتردد بالرد بشكل صارم ورادع يجعل هذا الكيان آسفا على ما قام به".وتابع عبد اللهيان: "الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، انتهاكٌ فاضح للقانون الدولي لكن مجلس الأمن لم يعتمد أي إجراء ضد إسرائيل".وأكد عبد اللهيان أن "الهجوم الصاروخي الذي شنه النظام الإرهابي الإسرائيلي، في 1 أبريل (نيسان الجاري)، على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، يظهر أن هذا النظام لا يتردد حتى في انتهاك المبدأ الأساسي المتمثل في حصانة الأشخاص والأماكن الدبلوماسية وتجاهل اتفاقيات فيينا المعروفة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

https://sputnikarabic.ae/20240418/تصويت-برأيك-هل-تنجر-المنطقة-إلى-حرب-تستهدف-المنشآت-النووية-بين-إيران-وإسرائيل؟-1088079948.html

https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن