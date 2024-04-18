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https://sputnikarabic.ae/20240418/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-مسؤول-التحقيقات-بجهاز-الأمن-الداخلي-التابع-لـحماس-في-بيت-حانون-1088064328.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول التحقيقات بجهاز الأمن الداخلي التابع لـ"حماس" في بيت حانون
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول التحقيقات بجهاز الأمن الداخلي التابع لـ"حماس" في بيت حانون
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "تمكن من اغتيال من وصفه بالمسؤول عن التحقيق في آلية الأمن الداخلي لحركة حماس في بيت حانون شمالي قطاع غزة". 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T09:17+0000
2024-04-18T09:17+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت هذا الأسبوع، يوسف رفيق أحمد شبات، المسؤول عن التحقيق في آلية الأمن الداخلي لمنظمة حماس في منطقة بيت حانون، ما أدى إلى مقتله"، مشيرًا إلى أن ذلك جاء "بعد المعلومات العملياتية التي جمعتها قيادة المنطقة الجنوبية".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/أبو-الغيط-وقف-حرب-غزة-بداية-احتواء-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1088052381.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول التحقيقات بجهاز الأمن الداخلي التابع لـ"حماس" في بيت حانون

09:17 GMT 18.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "تمكن من اغتيال من وصفه بالمسؤول عن التحقيق في آلية الأمن الداخلي لحركة حماس في بيت حانون شمالي قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت هذا الأسبوع، يوسف رفيق أحمد شبات، المسؤول عن التحقيق في آلية الأمن الداخلي لمنظمة حماس في منطقة بيت حانون، ما أدى إلى مقتله"، مشيرًا إلى أن ذلك جاء "بعد المعلومات العملياتية التي جمعتها قيادة المنطقة الجنوبية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
أمس, 15:49 GMT
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
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