https://sputnikarabic.ae/20240418/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-أوكرانية-داخل-الأراضي-الروسية-1088058655.html
الجيش الروسي يحبط هجمات إرهابية أوكرانية على أراضي البلاد
الجيش الروسي يحبط هجمات إرهابية أوكرانية على أراضي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لعدد من الهجمات الجوية الأوكرانية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T04:34+0000
2024-04-18T04:34+0000
2024-04-18T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لشن هجمات إرهابية على منشآت على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "توشكا- يو" العملياتية التكتيكية، ومنظومة قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "RM-70" فامبير، وطائرات دون طيار، ومناطيد صغيرة الحجم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة لمبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف،ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
الجيش الروسي يحبط هجمات إرهابية أوكرانية على أراضي البلاد
04:34 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 18.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لعدد من الهجمات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لشن هجمات إرهابية على منشآت على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "توشكا- يو" العملياتية التكتيكية، ومنظومة قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "RM-70" فامبير، وطائرات دون طيار، ومناطيد صغيرة الحجم".
وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت صاروخين تكتيكيين عملياتيين و19 صاروخًا و16 طائرة دون طيار ومنطادتين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما تم اعتراض طائرة دون طيار واحدة، ودمرت ثلاثة مناطيد صغيرة الحجم فوق مقاطعة فورونيج.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.
وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة لمبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
،
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.