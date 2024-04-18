https://sputnikarabic.ae/20240418/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-أوكرانية-داخل-الأراضي-الروسية-1088058655.html

الجيش الروسي يحبط هجمات إرهابية أوكرانية على أراضي البلاد

الجيش الروسي يحبط هجمات إرهابية أوكرانية على أراضي البلاد

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لعدد من الهجمات الجوية الأوكرانية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T04:34+0000

2024-04-18T04:34+0000

2024-04-18T04:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لشن هجمات إرهابية على منشآت على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "توشكا- يو" العملياتية التكتيكية، ومنظومة قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "RM-70" فامبير، وطائرات دون طيار، ومناطيد صغيرة الحجم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة لمبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف،ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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