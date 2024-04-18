الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
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بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-21-هدفا-جويا-فوق-أراضي-منطقة-بيلغورود-1088058091.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T01:11+0000
2024-04-18T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "أسقط نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود 21 هدفًا جويًا كانوا متوجهين نحو المدينة. بحسب المعلومات الأولية أصيب شخص واحد".وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة مبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240413/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-222-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة-1087946042.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود

01:11 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 01:12 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "أسقط نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود 21 هدفًا جويًا كانوا متوجهين نحو المدينة. بحسب المعلومات الأولية أصيب شخص واحد".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
13 أبريل, 11:30 GMT
وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة مبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا تطالب مجلس الأمن بالنظر بشكل عاجل في مسألة عقوبات ضد إسرائيلأمس, 23:03 GMT
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