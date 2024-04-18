https://sputnikarabic.ae/20240418/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-21-هدفا-جويا-فوق-أراضي-منطقة-بيلغورود-1088058091.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T01:11+0000
2024-04-18T01:11+0000
2024-04-18T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "أسقط نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود 21 هدفًا جويًا كانوا متوجهين نحو المدينة. بحسب المعلومات الأولية أصيب شخص واحد".وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة مبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240413/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-222-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة-1087946042.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 21 هدفا جويا فوق أراضي منطقة بيلغورود
01:11 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 01:12 GMT 18.04.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "أسقط نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود 21 هدفًا جويًا كانوا متوجهين نحو المدينة. بحسب المعلومات الأولية أصيب شخص واحد".
وأضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة مبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.