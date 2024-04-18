https://sputnikarabic.ae/20240418/الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-25-هدفا-جويا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1088097157.html
الدفاع الجوية الروسية تسقط 25 هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
الدفاع الجوية الروسية تسقط 25 هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 25 هدفاً جوياً فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود ،... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T23:44+0000
2024-04-18T23:44+0000
2024-04-18T23:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف على "تلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود - وقد تم إسقاط 25 هدفاً جوياً أثناء اقترابها من المدينة. وبحسب المعلومات الأولية لا يوجد ضحايا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-21-هدفا-جويا-فوق-أراضي-منطقة-بيلغورود-1088058091.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوية الروسية تسقط 25 هدفا جويا فوق مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 25 هدفاً جوياً فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود ، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف على "تلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود - وقد تم إسقاط 25 هدفاً جوياً أثناء اقترابها من المدينة. وبحسب المعلومات الأولية لا يوجد ضحايا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.