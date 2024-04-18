https://sputnikarabic.ae/20240418/الصين-نأمل-أن-تتوقف-واشنطن-عن-اعتبار-نفسها-فوق-أي-شخص-آخر-1088061332.html
الصين: نأمل أن تتوقف واشنطن عن اعتبار نفسها "فوق أي شخص آخر"
الصين: نأمل أن تتوقف واشنطن عن اعتبار نفسها "فوق أي شخص آخر"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، متحدثًا عن الصراع في الشرق الأوسط، إن بكين تأمل في أن تتوقف الولايات المتحدة عن "اعتبار نفسها فوق أي شخص آخر" وأن تستجيب... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T07:55+0000
2024-04-18T07:55+0000
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وأضاف وانغ يي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية: "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن التفكير في نفسها على أنها متفوقة على أي شخص آخر، وأن تستمع بعناية لصوت المجتمع الدولي".كما أوصى المسؤولين الأمريكيين "بتكرار أساسيات القانون الدولي بشكل صحيح". وفقا لوانغ يي، فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قواعد مجلس الأمن، لا توجد "استثناءات" في الأمم المتحدة، ولا تتمتع الولايات المتحدة بأي "امتيازات خاصة".وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وخلال كلمتها، أسقطت المندوبة الأمريكية الدائمة عبارة أن القرار غير ملزم.ويشكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المرتبط بالمصالح الإقليمية للطرفين، مصدرا للتوتر والاقتتال في المنطقة منذ عقود عديدة. قرر قرار الأمم المتحدة مع الدور النشط لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1947 إنشاء دولتين - إسرائيل وفلسطين، ولكن تم إنشاء الدولة الإسرائيلية فقط.مجلس الأمن يصوت الخميس على عضوية فلسطين بالأمم المتحدةوفي أبريل 2024، طلبت فلسطين من مجلس الأمن النظر في طلبها للانضمام إلى الأمم المتحدة. وقد حظي طلبها بتأييد المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن روسيا تدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة. كما أن الصين تؤيد انضمام الدولة الفلسطينية إلى المنظمة.وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، ولم تثمر حينها تلك المبادرة، لكن نال الفلسطينيون بعدها وضع "دولة مراقبة غير عضو" في المنظمة الدولية في عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20240418/عباس-يرفض-طلب-واشنطن-تأجيل-التصويت-على-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088058969.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الصين: نأمل أن تتوقف واشنطن عن اعتبار نفسها "فوق أي شخص آخر"
07:55 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 08:15 GMT 18.04.2024)
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، متحدثًا عن الصراع في الشرق الأوسط، إن بكين تأمل في أن تتوقف الولايات المتحدة عن "اعتبار نفسها فوق أي شخص آخر" وأن تستجيب لنداء المجتمع الدولي.
وأضاف وانغ يي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية: "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن التفكير في نفسها على أنها متفوقة على أي شخص آخر، وأن تستمع بعناية لصوت المجتمع الدولي".
وأشار وانغ يي إلى أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة تعلم أن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة ملزمة لجميع الدول.
كما أوصى المسؤولين الأمريكيين "بتكرار أساسيات القانون الدولي بشكل صحيح". وفقا لوانغ يي، فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قواعد مجلس الأمن، لا توجد "استثناءات" في الأمم المتحدة، ولا تتمتع الولايات المتحدة بأي "امتيازات خاصة".
وتابع: "نأمل أن تغير الولايات المتحدة عادتها القديمة المتمثلة في وضع نفسها فوق الجميع، كعضو في الأمم المتحدة، والعمل مع الدول الأعضاء الأخرى للوفاء بالتزاماتها الدولية، ودعم القرار 2728، وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من محنته".
وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وخلال كلمتها، أسقطت المندوبة الأمريكية الدائمة عبارة أن القرار غير ملزم.
ويشكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المرتبط بالمصالح الإقليمية للطرفين، مصدرا للتوتر والاقتتال في المنطقة منذ عقود عديدة. قرر قرار الأمم المتحدة مع الدور النشط لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1947 إنشاء دولتين - إسرائيل وفلسطين، ولكن تم إنشاء الدولة الإسرائيلية فقط.
ومع ذلك، فقد أعربت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا عن رأي مفاده أن "مسألة العضوية الكاملة للفلسطينيين هي قرار يجب أن يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون". وقد أوضحت إسرائيل، التي تتمتع برعاية الولايات المتحدة، أنها ضد الإدراج الكامل لفلسطين في أسرة الأمم المتحدة. ووفقا للممثل الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إذا تبنى مجلس الأمن القرار، "فلن يستحق أن يسمى مجلس الأمن بعد الآن - بل سيتعين أن يسمى إلى الأبد مجلسا إرهابيا".
وفي أبريل 2024، طلبت فلسطين من مجلس الأمن النظر في طلبها للانضمام إلى الأمم المتحدة. وقد حظي طلبها بتأييد المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن روسيا تدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة. كما أن الصين تؤيد انضمام الدولة الفلسطينية إلى المنظمة.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية عدة أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت، الخميس، على مسألة عضوية الفلسطينيين في المنظمة.
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية
في المنظمة العالمية.
وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة
قد تم تقديمه في عام 2011، ولم تثمر حينها تلك المبادرة، لكن نال الفلسطينيون بعدها وضع "دولة مراقبة غير عضو" في المنظمة الدولية في عام 2012.