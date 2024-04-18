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بولندا تعلن رفضها تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي
بولندا تعلن رفضها تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الخميس، أن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال توسك، للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: "كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالًا من خلال نقل نظام "باتريوت" مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، وهذا لا ينطبق على بولندا. ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ "باتريوت" قادرة على المشاركة".وتابع: "لقد أعلنت هولندا بالفعل على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع مثل هذا النظام، وهولندا مستعدة لتمويل هذا الشراء من أموالها الخاصة".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240418/دبابة-تي-72-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088090635.html
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روسيا, العالم, بولندا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, بولندا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

بولندا تعلن رفضها تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي

19:42 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الخميس، أن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وقال توسك، للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: "كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالًا من خلال نقل نظام "باتريوت" مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، وهذا لا ينطبق على بولندا. ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ "باتريوت" قادرة على المشاركة".

وفي الوقت ذاته، قال توسك إن السلطات الهولندية مستعدة لتمويل شراء نظام "باتريوت" لأوكرانيا.

وتابع: "لقد أعلنت هولندا بالفعل على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع مثل هذا النظام، وهولندا مستعدة لتمويل هذا الشراء من أموالها الخاصة".
دبابة تي-72 في مسابقة بياثلون الدبابات في الحقل بورزيا نوفايا منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
16:24 GMT
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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