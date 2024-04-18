https://sputnikarabic.ae/20240418/دبابة-تي-72-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088090635.html
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم دبابة "تي-72 بي زد" الروسية، بشن ضربات على مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T16:24+0000
2024-04-18T16:24+0000
2024-04-18T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتظهر المشاهد تقدم دبابة "تي - 72" واستهدافها مستودع ذخائر تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدميره.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية بأنه يتم إجراء تعديلات على مسارات إطلاق النار في الوقت المناسب، بمساعدة الوحدات المجهزة بمركبات جوية من دون طيار.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة ضمن نطاق االعملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" الروسية توجه ضربة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240418/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-الانسحاب-المفاجئ-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مواقعها-على-الجبهة-1088090018.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم دبابة "تي-72 بي زد" الروسية، بشن ضربات على مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
وتظهر المشاهد تقدم دبابة "تي - 72" واستهدافها مستودع ذخائر تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدميره.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية بأنه يتم إجراء تعديلات على مسارات إطلاق النار في الوقت المناسب، بمساعدة الوحدات المجهزة بمركبات جوية من دون طيار.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة ضمن نطاق االعملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.