دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
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183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/دبابة-تي-72-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088090635.html
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم دبابة "تي-72 بي زد" الروسية، بشن ضربات على مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T16:24+0000
2024-04-18T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتظهر المشاهد تقدم دبابة "تي - 72" واستهدافها مستودع ذخائر تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدميره.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية بأنه يتم إجراء تعديلات على مسارات إطلاق النار في الوقت المناسب، بمساعدة الوحدات المجهزة بمركبات جوية من دون طيار.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة ضمن نطاق االعملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" الروسية توجه ضربة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240418/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-الانسحاب-المفاجئ-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مواقعها-على-الجبهة-1088090018.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

16:24 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-72" في مسابقة "بياثلون الدبابات" في الحقل "بورزيا نوفايا" منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية
دبابة تي-72 في مسابقة بياثلون الدبابات في الحقل بورزيا نوفايا منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم دبابة "تي-72 بي زد" الروسية، بشن ضربات على مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
وتظهر المشاهد تقدم دبابة "تي - 72" واستهدافها مستودع ذخائر تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدميره.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية بأنه يتم إجراء تعديلات على مسارات إطلاق النار في الوقت المناسب، بمساعدة الوحدات المجهزة بمركبات جوية من دون طيار.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة ضمن نطاق االعملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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"سو-34" الروسية توجه ضربة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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