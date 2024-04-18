https://sputnikarabic.ae/20240418/تركيا-زلزال-بقوة-56-درجات-يضرب-مقاطعة-توكات-1088091786.html
تركيا... زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة توكات
تركيا... زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة توكات
سبوتنيك عربي
أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع شمال شرقي تركيا في مقاطعة توكات. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T17:06+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. ووقع الزلزال في الساعة 18:11 بالتوقيت المحلي (15:11 بتوقيت غرينتش)، وكان مركز الكارثة الطبيعية بالقرب من مدينة سولوساراي على عمق نحو 6 كيلومترات (3.7 ميل).يشار إلى أن تركيا شهدت زلزالا مدمرا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/ شباط 2023، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والمواني ومحطات النفط وخطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20231012/زلزال-جديد-في-تركيا-بقوة-47-درجة-1081937950.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تركيا... زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة توكات
أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع شمال شرقي تركيا في مقاطعة توكات.
إسطنبول - سبوتنيك. ووقع الزلزال في الساعة 18:11 بالتوقيت المحلي (15:11 بتوقيت غرينتش)، وكان مركز الكارثة الطبيعية بالقرب من مدينة سولوساراي على عمق نحو 6 كيلومترات (3.7 ميل).
يشار إلى أن تركيا شهدت زلزالا مدمرا بقوة
7.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/ شباط 2023، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
12 أكتوبر 2023, 12:37 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا،
بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والمواني ومحطات النفط وخطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.