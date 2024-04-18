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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-الانسحاب-المفاجئ-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مواقعها-على-الجبهة-1088090018.html
ضابط أمريكي يكشف سبب الانسحاب المفاجئ للقوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها على الجبهة
ضابط أمريكي يكشف سبب الانسحاب المفاجئ للقوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها على الجبهة
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يهاجم القوات المسلحة الأوكرانية، بالقنابل الموجهة، ونتيجة لذلك تضطر قوات نظام كييف،... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T15:57+0000
2024-04-18T15:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يعترف الجميع بالفعل أن الطيران الروسي يصل ببساطة، ويُسقط هذه القنابل الموجهة خارج نطاق عمل الدفاع الجوي الأوكراني".وأوضح ريتر أن هذا الوضع سوف يستمر حتى تعود سلطات كييف إلى رشدها وتستسلم من أجل حل النزاع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240417/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-عما-سيحدث-قريبا-في-أوكرانيا-1088052556.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي يكشف سبب الانسحاب المفاجئ للقوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها على الجبهة

15:57 GMT 18.04.2024
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا
طائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يهاجم القوات المسلحة الأوكرانية، بالقنابل الموجهة، ونتيجة لذلك تضطر قوات نظام كييف، إلى ترك مواقعها والتراجع.
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يعترف الجميع بالفعل أن الطيران الروسي يصل ببساطة، ويُسقط هذه القنابل الموجهة خارج نطاق عمل الدفاع الجوي الأوكراني".

وتابع: "نتيجة لذلك يُقتل جميع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ثم يتقدم الروس قليلا، ويتراجع الأوكرانيون، وتطير القنابل مرة أخرى في المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمر كل شيء ثم يتقدم الروس مرة أخرى".

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عما سيحدث قريبا في أوكرانيا
أمس, 15:55 GMT
وأوضح ريتر أن هذا الوضع سوف يستمر حتى تعود سلطات كييف إلى رشدها وتستسلم من أجل حل النزاع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح14:07 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMT
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