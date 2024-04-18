https://sputnikarabic.ae/20240418/مقتل-15-مقاتلا-من-لواء-القدس-في-هجوم-شنه-إرهابيو-داعش-بريف-حمص-وسط-سوريا---عاجل-1088096445.html

مقتل 15 مقاتلا من "لواء القدس" الفلسطيني في هجوم لـ"داعش" وسط سوريا - عاجل

مقتل 15 مقاتلا من "لواء القدس" الفلسطيني في هجوم لـ"داعش" وسط سوريا - عاجل

سبوتنيك عربي

قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن حافلة تقل مجموعة من مقاتلي القوات الرديفة للجيش السوري "لواء القدس الفلسطيني"، تعرضت لكمين شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T21:40+0000

2024-04-18T21:40+0000

2024-04-18T21:49+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072436135_0:208:540:512_1920x0_80_0_0_972c0eda89c8602b2209d06f9171aea7.jpg

وأضاف المراسل أن مسلحين يرجح أنهم تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا الحافلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الـ (B7) أثناء تنقلهم على الطريق الواصل بين قرية (الكوم) ومدينة (السخنة) بريف حمص الشرقي.وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع 18 من القوات الرديفة، وإصابة آخرين في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، نظرا لوجود إصابات غاية في الخطورة.وأكد المراسل أن الجيش السوري ارسل تعزيزات إلى المنطقة وبدأت عمليات تمشيط واسعة في محيط منطقة (السخنة) بحثا عن المهاجمين من خلايا تابعة "داعش".وتقع مدينة "السخنة" في البادية الشرقية لمدينة تدمر، على الطريق الواصل بين مدينتي حمص ودير الزور.وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا متداخلا مع منطقة الـ (55 كيلومترا) التي تخضع لما يوصف بـ (حماية) الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت ملاذا آمنا ومسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتحلق منطقة الـ (55 كيلومترا) حول قاعدة (التنف) اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات عميلة أخرى.وخلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع العمليات العسكرية في فلسطين، شهدت منطقة البادية السورية تصاعدا استثنائيا لعمليات "داعش" التي تستهدف المدنيين والعسكريين والقوات الرديفة للجيش السوري.ويوم أمس، أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا.وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي:"دمرت القوات الجوية الروسية 3 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولتوذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار