موسكو: سنرد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240418/موسكو-سنرد-بشكل-حاسم-إذا-قرر-الغرب-مصادرة-الأصول-الروسية-1088071419.html
موسكو: سنرد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية
موسكو: سنرد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية واستخدام الأموال لتمويل نظام... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:29+0000
2024-04-18T11:29+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "ستكون الإجراءات حاسمة، فلن يتساهل أحد في حالة محاولات استخدام الاحتياطيات الروسية كرهن للسندات التي يُزعم أن الغرب يمكن أن يصادرها من أجل جذب رأس المال الخاص لتمويل نظام كييف".وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا لديها "كمية كبيرة من الأموال الغربية، والتي قد تكون عرضة لإجراءات انتقامية".وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة التابعة لروسيا لتمويل "إعادة إعمار" أوكرانيا، وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240406/بمثابة-إطلاق-النار-على-القدم-خبير-فرنسي-يحذر-أوروبا-من-مصادرة-الأصول-الروسية-1087757306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: سنرد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية

11:29 GMT 18.04.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية واستخدام الأموال لتمويل نظام كييف.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "ستكون الإجراءات حاسمة، فلن يتساهل أحد في حالة محاولات استخدام الاحتياطيات الروسية كرهن للسندات التي يُزعم أن الغرب يمكن أن يصادرها من أجل جذب رأس المال الخاص لتمويل نظام كييف".
وتابعت: "أي أشخاص من هذا الصندوق الذين يقررون امتلاك مثل هذه الأدوات المالية سيصبحون أول المرشحين الذين سيخضعون لعقوبات مضادة ذات عواقب بعيدة المدى على آفاق أنشطتهم الدولية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا لديها "كمية كبيرة من الأموال الغربية، والتي قد تكون عرضة لإجراءات انتقامية".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
"بمثابة إطلاق النار على القدم".. خبير فرنسي يحذر أوروبا من مصادرة الأصول الروسية
6 أبريل, 16:36 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة التابعة لروسيا لتمويل "إعادة إعمار" أوكرانيا، وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTЖурналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"...هيئة البث: الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح 10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала