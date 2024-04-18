https://sputnikarabic.ae/20240418/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يؤكد-للسفيرة-الإسرائيلية-أهمية-ضبط-النفس-في-الشرق-الأوسط-1088084878.html
نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط
نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، اليوم الخميس، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:55+0000
2024-04-18T13:55+0000
2024-04-18T13:57+0000
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وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، حول هذا الاجتماع: "تمت مناقشة الوضع الناشئ في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، وتم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد الحاد في التوترات فيما يتعلق بالهجوم الانتقامي الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، في 14 أبريل (نيسان الجاري)".وأشار البيان إلى أن بوغدانوف وهالبرين استعرضا أيضًا الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على مهمة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟وفي السياق ذاته، صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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روسيا, إيران, إسرائيل
نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط
13:55 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 13:57 GMT 18.04.2024)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، اليوم الخميس، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع المشاركين في المواجهة في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية.
وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، حول هذا الاجتماع: "تمت مناقشة الوضع الناشئ في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، وتم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد الحاد في التوترات فيما يتعلق بالهجوم الانتقامي الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، في 14 أبريل (نيسان الجاري)".
وبحسب البيان، أكد الجانب الروسي على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع المشاركين في المواجهة.
وأشار البيان إلى أن بوغدانوف وهالبرين استعرضا أيضًا الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على مهمة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.
وفي السياق ذاته، صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن
الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.