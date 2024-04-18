نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط

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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
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مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
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من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
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https://sputnikarabic.ae/20240418/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يؤكد-للسفيرة-الإسرائيلية-أهمية-ضبط-النفس-في-الشرق-الأوسط-1088084878.html
نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط
نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، اليوم الخميس، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:55+0000
2024-04-18T13:57+0000
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وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، حول هذا الاجتماع: "تمت مناقشة الوضع الناشئ في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، وتم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد الحاد في التوترات فيما يتعلق بالهجوم الانتقامي الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، في 14 أبريل (نيسان الجاري)".وأشار البيان إلى أن بوغدانوف وهالبرين استعرضا أيضًا الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على مهمة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟وفي السياق ذاته، صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-الدولي-للنظر-في-مسألة-فرض-عقوبات-ضد-إسرائيل-1088056656.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html
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روسيا, إيران, إسرائيل
روسيا, إيران, إسرائيل

نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد للسفيرة الإسرائيلية أهمية ضبط النفس في الشرق الأوسط

13:55 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 13:57 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية في موسكو
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، اليوم الخميس، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع المشاركين في المواجهة في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية.
وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، حول هذا الاجتماع: "تمت مناقشة الوضع الناشئ في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، وتم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد الحاد في التوترات فيما يتعلق بالهجوم الانتقامي الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، في 14 أبريل (نيسان الجاري)".
وبحسب البيان، أكد الجانب الروسي على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع المشاركين في المواجهة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للنظر في مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل
أمس, 20:35 GMT
وأشار البيان إلى أن بوغدانوف وهالبرين استعرضا أيضًا الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على مهمة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.
تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟
وفي السياق ذاته، صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن تحديد مواقع المنشآت النووية الإسرائيلية ويحذر تل أبيب
11:52 GMT
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب حتى هذا اليوم عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح14:07 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMT
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