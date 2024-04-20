https://sputnikarabic.ae/20240420/إسرائيل-تعلن-مقتل-10-فلسطينيين-واعتقال-8-آخرين-خلال-مواجهات-في-مخيم-نور-شمس-بالضفة-الغربية-1088139343.html
إسرائيل تعلن مقتل 10 فلسطينيين واعتقال 8 آخرين خلال مواجهات في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
إسرائيل تعلن مقتل 10 فلسطينيين واعتقال 8 آخرين خلال مواجهات في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، "إصابة 9 جنود منذ بداية العملية العسكرية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية". 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T12:44+0000
2024-04-20T12:44+0000
2024-04-20T12:44+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش العسكري، إن "قوات الجيش قضت على عشرة مسلحين واعتقلت ثمانية آخرين، خلال العملية المستمرة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية".يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تؤكدان-التنسيق-معا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-والوصول-إلى-حل-الدولتين-1088137085.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم
إسرائيل تعلن مقتل 10 فلسطينيين واعتقال 8 آخرين خلال مواجهات في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، "إصابة 9 جنود منذ بداية العملية العسكرية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية".
وقال المتحدث باسم الجيش العسكري، إن "قوات الجيش قضت على عشرة مسلحين واعتقلت ثمانية آخرين، خلال العملية المستمرة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية".
يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة
أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.