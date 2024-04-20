https://sputnikarabic.ae/20240420/طائرات-سو---35-الروسية-تمنع-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-من-التقاطها--1088146757.html
طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها
طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة أمريكية على اليوتيوب أنه من الصعب اكتشاف طائرات "سو – 35" الروسية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بسبب نظام الحرب الإلكترونية المتقدم للمقاتلة. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T20:35+0000
2024-04-20T20:35+0000
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وأضافت قناة "ديفيندز تي في"، أن "سو-35" هي مقاتلة روسية متعددة الأدوار فائقة المناورة من الجيل 4++. وتستخدم تقنيات الجيل الخامس، والتي بفضلها تتفوق الطائرة على نظيراتها الأجنبية من نفس الفئة.وأفادت شركة "صناعة الطائرات المتحدة" الروسية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، أنها قامت بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية، الدفعة الأولى لهذا العام من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس".يشار إلى أن "سو-35 إس" هي من الجيل "4++" وخضعت لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار "كناز" إلى مكان الخدمة.وقال النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "تم تجهيز "سو-35 إس" بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات، العالي السرعة، بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية، وبين الطائرات مع بعضها بعضا".القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام
https://sputnikarabic.ae/20240420/-نونا-إس-الروسية-تدمر-نقطة-مراقبة-تابعة-لنظام-كييف--فيديو--1088141027.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها
ذكرت قناة أمريكية على اليوتيوب أنه من الصعب اكتشاف طائرات "سو – 35" الروسية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بسبب نظام الحرب الإلكترونية المتقدم للمقاتلة.
وأضافت قناة "ديفيندز تي في"، أن "سو-35" هي مقاتلة روسية متعددة الأدوار فائقة المناورة من الجيل 4++. وتستخدم تقنيات الجيل الخامس، والتي بفضلها تتفوق الطائرة على نظيراتها الأجنبية من نفس الفئة.
تم تجهيز المركبة الجديدة بإلكترونيات طيران متقدمة، ورادار ذو مصفوفة مرحلية طويلة المدى للكشف عن الأهداف الجوية، بالإضافة إلى محركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة.
وأفادت شركة "صناعة الطائرات المتحدة" الروسية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، أنها قامت بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية، الدفعة الأولى لهذا العام من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس".
وقالت الشركة: "قام مصنع الطيران كومسومولسك على أمور "غاغارين" التابع لشركة "صناعة الطائرات المتحدة" جزء من مؤسسة"روستيخ" بتصنيع وتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس" إلى وزارة الدفاع الروسية، هذا العام".
يشار إلى أن "سو-35 إس" هي من الجيل "4++" وخضعت لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار "كناز" إلى مكان الخدمة.
وقال النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "تم تجهيز "سو-35 إس" بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات، العالي السرعة، بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية، وبين الطائرات مع بعضها بعضا".