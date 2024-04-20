طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها

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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
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عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
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البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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لبنان والعالم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/طائرات-سو---35-الروسية-تمنع-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-من-التقاطها--1088146757.html
طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها
طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة أمريكية على اليوتيوب أنه من الصعب اكتشاف طائرات "سو – 35" الروسية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بسبب نظام الحرب الإلكترونية المتقدم للمقاتلة. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T20:35+0000
2024-04-20T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وأضافت قناة "ديفيندز تي في"، أن "سو-35" هي مقاتلة روسية متعددة الأدوار فائقة المناورة من الجيل 4++. وتستخدم تقنيات الجيل الخامس، والتي بفضلها تتفوق الطائرة على نظيراتها الأجنبية من نفس الفئة.وأفادت شركة "صناعة الطائرات المتحدة" الروسية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، أنها قامت بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية، الدفعة الأولى لهذا العام من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس".يشار إلى أن "سو-35 إس" هي من الجيل "4++" وخضعت لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار "كناز" إلى مكان الخدمة.وقال النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "تم تجهيز "سو-35 إس" بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات، العالي السرعة، بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية، وبين الطائرات مع بعضها بعضا".القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام
https://sputnikarabic.ae/20240420/-نونا-إس-الروسية-تدمر-نقطة-مراقبة-تابعة-لنظام-كييف--فيديو--1088141027.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

طائرات "سو - 35" الروسية تمنع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من التقاطها

20:35 GMT 20.04.2024
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت قناة أمريكية على اليوتيوب أنه من الصعب اكتشاف طائرات "سو – 35" الروسية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بسبب نظام الحرب الإلكترونية المتقدم للمقاتلة.
وأضافت قناة "ديفيندز تي في"، أن "سو-35" هي مقاتلة روسية متعددة الأدوار فائقة المناورة من الجيل 4++. وتستخدم تقنيات الجيل الخامس، والتي بفضلها تتفوق الطائرة على نظيراتها الأجنبية من نفس الفئة.
تم تجهيز المركبة الجديدة بإلكترونيات طيران متقدمة، ورادار ذو مصفوفة مرحلية طويلة المدى للكشف عن الأهداف الجوية، بالإضافة إلى محركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة.
وأفادت شركة "صناعة الطائرات المتحدة" الروسية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، أنها قامت بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية، الدفعة الأولى لهذا العام من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس".
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"نونا-إس" الروسية تدمر نقطة مراقبة تابعة لنظام كييف ... فيديو
14:15 GMT
وقالت الشركة: "قام مصنع الطيران كومسومولسك على أمور "غاغارين" التابع لشركة "صناعة الطائرات المتحدة" جزء من مؤسسة"روستيخ" بتصنيع وتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس" إلى وزارة الدفاع الروسية، هذا العام".
يشار إلى أن "سو-35 إس" هي من الجيل "4++" وخضعت لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار "كناز" إلى مكان الخدمة.
وقال النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "تم تجهيز "سو-35 إس" بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات، العالي السرعة، بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية، وبين الطائرات مع بعضها بعضا".
القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام
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