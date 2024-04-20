https://sputnikarabic.ae/20240420/-نونا-إس-الروسية-تدمر-نقطة-مراقبة-تابعة-لنظام-كييف--فيديو--1088141027.html
"نونا-إس" الروسية تدمر نقطة مراقبة تابعة لنظام كييف ... فيديو
"نونا-إس" الروسية تدمر نقطة مراقبة تابعة لنظام كييف ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق تدمير أطقم المدافع الروسية الذاتية الحركة "نونا-إس" لنقطة مراقبة تابعة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T14:15+0000
2024-04-20T14:15+0000
2024-04-20T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة استهداف نقطة المراقبة التابعة للقوات الأوكرانية من قبل أطقم المدافع الروسية الذاتية الحركة "نونا-إس"، وتحقيق إصابات مباشرة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مركزين للنقل ومركزا لتخزين الوقود تستخدم جميعها لأغراض عسكرية للقوات الأوكرانية.ووفقا للدفاع الروسية، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت هزيمة نارية بالقوة البشرية ومعدات اللواء 77 الجوي واللواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، في مناطق بيريزوفكا، سينكوفو وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و18 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-لـسبوتنيك-الناتو-يستخدم-زيلينسكي-كغطاء-للقيام-بعمليات-عسكرية-ضد-روسيا-1088140091.html
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روسيا
"نونا-إس" الروسية تدمر نقطة مراقبة تابعة لنظام كييف ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق تدمير أطقم المدافع الروسية الذاتية الحركة "نونا-إس" لنقطة مراقبة تابعة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وتبين المشاهد لحظة استهداف نقطة المراقبة التابعة للقوات الأوكرانية من قبل أطقم المدافع الروسية الذاتية الحركة "نونا-إس"، وتحقيق إصابات مباشرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مركزين للنقل ومركزا لتخزين الوقود تستخدم جميعها لأغراض عسكرية للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الروسي منشأة لتخزين وقود الطيران تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومنشأتين للبنية التحتية للنقل تستخدمان للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
ووفقا للدفاع الروسية، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت هزيمة نارية بالقوة البشرية ومعدات اللواء 77 الجوي واللواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، في مناطق بيريزوفكا، سينكوفو وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و18 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.