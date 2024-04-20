https://sputnikarabic.ae/20240420/عبد-اللهيان-الأسلحة-التي-استخدمت-في-هجوم-أصفهان-كانت-أشبه-بألعاب-الأطفال-1088134580.html

عبد اللهيان: الأسلحة التي استخدمت في "هجوم أصفهان" كانت أشبه بألعاب الأطفال

عبد اللهيان: الأسلحة التي استخدمت في "هجوم أصفهان" كانت أشبه بألعاب الأطفال

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على الهجوم الأخير على بلاده ووصف الأسلحة التي استخدمت بأنها أشبه بألعاب الأطفال. 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T07:47+0000

2024-04-20T07:47+0000

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جاء ذلك خلال مقابلة لوزير الخارجية الإيراني مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة.وأضاف أن "إيران لا تخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا". وأوضح: "طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران فإن الرد سيكون سريعا وقاسيا". وأردف: "إذا اتخذت إسرائيل إجراء حاسما ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فوريا وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه". واستطرد قائلا: "لكن خطوطنا الحمراء هي المدنيون، كان لدينا غرض عسكري فقط".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وأمس الجمعة، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html

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