https://sputnikarabic.ae/20240419/عبد-اللهيان-الطائرات-المسيرة-الصغيرة-التي-أسقطت-في-أصفهان-لم-تسبب-أي-خسائر-1088125092.html

عبد اللهيان: الطائرات المسيرة الصغيرة التي أسقطت في أصفهان لم تسبب أي خسائر

عبد اللهيان: الطائرات المسيرة الصغيرة التي أسقطت في أصفهان لم تسبب أي خسائر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "الطائرات المسيرة الصغيرة، التي تم إسقاطها في مدينة أصفهان الإيرانية، لم تسبب أي خسائر... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T17:56+0000

2024-04-19T17:56+0000

2024-04-19T17:56+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، في تعليقه على إسقاط طهران طائرات مسيرة في سماء أصفهان، فجر اليوم الجمعة: "الطائرات المسيرة الصغيرة التي تم إسقاطها في أصفهان، لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "في حال عاد النظام الإسرائيلي إلى المغامرة مرة أخرى وقام باتخاذ إجراءات ضد المصالح الإيرانية، فإن الرد الإيراني التالي سيكون فوريا وحاسما أكثر، وقد تم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى أمريكا والأطراف الأخرى".وأردف أنه "على الرغم من أن إيران كانت قادرة على تنفيذ هجوم أوسع على إسرائيل، إلا أننا قمنا باستهداف ذلك الجزء من المواقع العسكرية الصهيونية، والذي تم من خلاله الهجوم على قنصليتنا في دمشق".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".ولفتت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها. ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240419/مسؤول-إسرائيلي-سابق-الهجوم-المنسوب-لتل-أبيب-على-أصفهان-لم-يوجه-رسالة-واضحة-إلى-إيران-1088109934.html

https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-السورية-تعلن-التصدي-لاعتداء-إسرائيلي-تزامنا-مع-ضربة-أصفهان-1088099605.html

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