https://sputnikarabic.ae/20240421/إيران-تنفي-وجود-أي-مفاوضات-مباشرة-مع-أمريكا-وتؤكد-استمرار-تبادل-الرسائل-فقط-1088162292.html
إيران تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا وتؤكد استمرار تبادل الرسائل فقط
إيران تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا وتؤكد استمرار تبادل الرسائل فقط
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمر فقط ضمن الإطار المحدد". 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T14:30+0000
2024-04-21T14:30+0000
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ونقلت وكالة الأنباءا لإيرانية- "إرنا"، عن مصدر مطلع قوله إنه "لا توجد مفاوضات مباشرة بين إيران وأمريكا"، مشيرا إلى أن مساعد وزير الخارجية علي باقري كني يتابع مفاوضات رفع العقوبات مع الدول الأعضاء في الإتفاق النووي.وكانت مصادر مطلعة كشفت لوسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن "واشنطن وطهران تجريان مفاوضات في نيويورك لإحياء الاتفاق النووي"، موضحة أن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني يتابع تلك المفاوضات مع الجانب الأمريكي.يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231229/دبلوماسي-روسي-فرص-استعادة-الاتفاق-النووي-الإيراني-في-ظل-الظروف-الحالية-ضئيلة-1084543797.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تنفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا وتؤكد استمرار تبادل الرسائل فقط
أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمر فقط ضمن الإطار المحدد".
ونقلت وكالة
الأنباءا لإيرانية- "إرنا"، عن مصدر مطلع قوله إنه "لا توجد مفاوضات مباشرة بين إيران وأمريكا"، مشيرا إلى أن مساعد وزير الخارجية علي باقري كني يتابع مفاوضات رفع العقوبات مع الدول الأعضاء في الإتفاق النووي.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لوسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن "واشنطن وطهران تجريان مفاوضات في نيويورك لإحياء الاتفاق النووي"، موضحة أن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني يتابع تلك المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
29 ديسمبر 2023, 04:30 GMT
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران
مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.